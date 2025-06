Schrecklicher Fund im Ruhrgebiet! Frau und Kleinkind tot auf Waldweg entdeckt

Im Ruhrgebiet kam es zu einem schrecklichen Fund. Laut einer Mitteilung der Polizei Recklinghausen entdeckten Einsatzkräfte am Sonntag (29. Juni) gegen 6 Uhr morgens eine leblose Frau und ein lebloses Kind an einem Waldweg in Dorsten-Holsterhausen, nachdem Passanten die Polizei informiert hatten.

Aufgrund von Hinweisen auf eine mögliche Gewalttat hat die Polizei eine Mordkommission eingesetzt. Die Ermittlungen zur Identität der Frau und des Kindes im Ruhrgebiet sowie zum genauen Ablauf der Tat laufen derzeit noch.

Schrecklicher Fund im Ruhrgebiet

Wie die „Bild“ berichtet, gebe es bereits Anzeichen dafür, dass die Frau erschlagen wurde. Demnach sollen Ermittler Kopfverletzungen bei ihr entdeckt haben. Nach Angaben der Zeitung sei die Mutter etwa 25 bis 35 Jahre alt, während es sich bei dem Kleinkind um ein 2 bis dreijähriges Mädchen handle.

Die Polizei sucht aktuell nach Zeugen zu dem Fall im Ruhrgebiet. Wer Informationen dazu hat, kann diese unter der Nummer 0800 2361 111 mitteilen.

Wir berichten in Kürze weiter.