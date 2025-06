Todesfall in NRW – Mann tot und Frau schwerstverletzt in Wohnung gefunden

In der Nacht von Freitag (27. Juni) auf Samstag (28. Juni) wurden ein toter Mann und eine schwerstverletzte Frau in einer Wohnung in Mönchengladbach (NRW) gefunden.

Die Polizei Mönchengladbach fand das Ehepaar in einer Wohnung in der Kruchenstraße im Stadtteil Giesenkirchen vor. Der 50-jährige Mann war bereits tot und seine 45-jährige Ehefrau wurde schwerstverletzt in eine Spezialklinik gebracht.

NRW: Mann tot und Frau schwerstverletzt in Wohnung gefunden

Als die Polizei am Einsatzort in Giesenkirchen ankam, fand sie den Mann tot und seine Ehefrau schwerstverletzt vor. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft und der Polizei hatten beide Schussverletzungen. In der Hand des Verstorbenen habe eine Schusswaffe gelegen.

Die 45-jährige Frau wurde in eine Spezialklinik gebracht und schwebt in Lebensgefahr. So kann die Polizei die Schwerstverletzte aktuell nicht vernehmen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zum Schutz der Angehörigen geben sowohl Polizei als auch Staatsanwaltschaft bis auf Weiteres keine weiteren Auskünfte.

