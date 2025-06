Unfall bei Bruce Springsteen in Gelsenkirchen – neue Details kommen ans Licht

Bei einem Bruce-Springsteen-Konzert in Gelsenkirchen ereignete sich ein gefährlicher Zwischenfall: Ein Metallteil fiel von der Decke und verletzte drei Personen leicht. Der Vorfall überraschte die Fans, die eigentlich ausgelassen feiern wollten.

Nun kommen neue Details zu dem Unfall in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen ans Licht.

Unfall bei Bruce Springsteen in Gelsenkirchen

Das Metallteil stammte aus der Verkleidung eines Videowürfels, der in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen hängt. Es war über einen Meter lang und mehrere Kilogramm schwer. Der Bereich unter dem Würfel wurde nach dem Zwischenfall sofort abgesperrt. Trotzdem lief das Konzert weiter.

Sanitäter kümmerten sich um die Verletzten. Betroffen waren eine 22 Jahre alte Frau aus Koblenz, eine 50-jährige Frau aus Erlangen und ein 48-jähriger Mann aus Warendorf. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht, konnten neuen Informationen zufolge aber noch in der Nacht entlassen werden. Die Polizei vermutet bislang einen Unglücksfall.

Ermittlungen der Polizei laufen

Die Polizei untersucht, warum sich das Aluminium-Element löste und ob weitere Teile gefährlich sein könnten. Die Veltins-Arena arbeitet umfassend mit den Behörden zusammen. „Die Untersuchungen zu den Ereignissen sind bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag angelaufen, der Austausch mit den Behörden ist umfassend“, heißt es in einem Facebook-Post. Zusätzlich sicherte der Verein zu, alle notwendigen Maßnahmen für zukünftige Sicherheit zu ergreifen.

Den Konzertgästen wünschten die Verantwortlichen „eine schnelle und vollständige Genesung“. Das Konzert in Gelsenkirchen war der letzte Auftritt von Bruce Springsteen in Deutschland. Zuvor trat er in Berlin und Frankfurt auf. Es waren mehrere tausend Fans vor Ort.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.