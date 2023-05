„TV total“: Mega-Klatsche für Sebastian Pufpaff – „Ich find’s daneben“

„TV total“ gehört seit Jahrzehnten zu den geliebtesten Sendungen im deutschen Fernsehen. 1999 ging die Show an den Start und stammt, wie heute jeder weiß, aus der Feder von Stefan Raab. Doch der verabschiedete sich 2015 nach über 16 Jahren aus dem TV-Geschäft und ist künftig nur noch hinter der Kamera tätig.

Danach konzentrierte er sich auf Sendungen wie „Das Ding des Jahres“ oder „Täglich frisch geröstet“. Einen Erfolg, wie mit „TV total“, hatte er damit aber nicht. Immer wieder forderten Fans ein Comeback des Moderators und seiner berühmten Sendung.

Und eines bekamen sie 2021 immerhin. „TV total“ läuft seitdem wieder bei ProSieben. Raab fungiert als Produzent im Hintergrund, jedoch moderiert Satiriker Sebastian Pufpaff die Sendung. Das gefällt nicht jedem im Netz und genau deshalb bekommt er dort immer wieder sein Fett weg.

„TV total“: Mega-Kritik in den sozialen Medien

Auf TikTok und Instagram laden Verantwortliche der Sendung immer wieder Showclips von Pufpaff als Moderator hoch. Auffällig dabei: Kaum einer lässt ein gutes Haar an dem Satiriker. In einem Clip thematisiert er eine Panne bei „Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea Kiewel. In den Kommentaren heißt es daraufhin: „Ich find’s daneben. Den Gag.“ Ein anderer User wird konkreter: „TV total war mal lustig. Ist lange her.“ Eine andere Userin schreibt: „Ich kann bei ihm nicht lachen. Vermisse den Raab.“

„Fange auch immer an zu heulen, wenn ich ‚TV total‘ einschalte und dann merke, dass Pufpaff statt Raab da steht“, heißt es in einem weiteren Kommentar. Ganz offensichtlich kommt der Satiriker bei den Zuschauern gar nicht gut an.

„TV total“ geht in die Pause

Vielleicht wird es einigen auch deshalb etwas guttun, wenn die Sendung erst einmal nicht mehr zu sehen sein wird. Am 31. Mai wird vorerst die letzte Sendung laufen, denn „TV total“ geht in die Sommerpause.

Drei Monate lang verabschiedet sich die Show mit Pufpaff dann aus dem Abendprogramm. Den Sendeplatz wird dann vorerst mit älteren Inhalten gefüllt. Ab dem 7. Juni zeigt ProSieben vier Folgen von „Die! Herz! Schlag! Show!“, die bereits 2020 liefen.