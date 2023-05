„TV total“: Pufpaff spottet über Frauke Ludowig – „Peinlich“

Prosieben-Zuschauer sind es gewohnt, dass „TV total“-Moderator Sebastian Pufpaff in seiner Show kein gutes Haar am Programm der letzten Woche lässt und dabei auch gerne mal gegen Kollegen austeilt. Umso überraschender ist es, wenn der Entertainer ein Lob verteilt.

So wie bei RTL-Kollegin Frauke Ludowig. Über die fand er bei „TV total“ zunächst nur lobende Worte. Bis dann ein Instagram-Video von ihrem persönlichen Kanal eingespielt wurde.

„TV total“-Moderator spottet über Frauke Ludowig

„In sämtlichen mir bekannten Galaxien gibt es wohl kaum eine Promi-Expertin, die Frauke Ludowig das Wasser reichen kann. Das finde ich wirklich. Sie kennt alle. Das ist wirklich krass“, erzählt er in der TV-Show seinem Publikum.

Und weiter: „Jennifer Lopez zum Beispiel wollte anlässlich ihres neuen Films von niemand anderen in Deutschland interviewt werden. Nur die Frauke von RTL, die durfte ran.“ Hier ändert sich dann schon der Ton.

Dann kündigt Pufpaff besagtes Instagram-Video an: „Wie dicke die beiden sind, das hat die Frauke von RTL bewiesen, als sie diesen ganz privaten Moment mit ihrer Jennifer auf Instagram gepostet hat. Und ich sage nur: Best friends forever.“

Frauke Ludowig muss Jennifer Lopez erinnern

Das Video von Frauke Ludowig und Superstar Jennifer Lopez ist der Anfang eines Interviews, das anschließend bei „Exclusiv“, dem Promi-Magazin von RTL gezeigt wurde. Wobei dieser Teil im TV nicht zu sehen war.

Zunächst einmal stellt sich Frauke Ludowig vor. Wobei sie ihren Namen Englisch sagt und das ‚e‘ mehr wie ein ‚i‘ ausspricht. Anschließend fragt sie Jennifer Lopez, ob sie sie duzen kann, denn: „Wir haben uns vor Jahren hier in Köln kennengelernt.“

Dann zeigt sich die enge Freundschaft der beiden, über die Pufpaff zuvor gesprochen hatte. „Ach wirklich, war ich in deiner Show?“, fragt die Sängerin und Schauspielerin irritiert nach. Frauke Ludowig will ihr auf die Sprünge helfen und sagt: „Wir hatten ein Interview hier… am Rhein.“

So richtig daran zu erinnern, scheint sich Jennifer Lopez nicht. Dann sagt sie allerdings: „Ah, großartig. Es ist schön, dich wiederzusehen.“ Anschließend kommentiert Pufpaff: „Allerbeste Freundin. Die waren danach noch richtig zusammen trinken… Die haben sich so viele Geschichten von früher zu erzählen – keine.“

Sein Fazit: „Bei Frauke war’s ja schon peinlich. Und alles, was danach kam.“