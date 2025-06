Hugo Egon Balder über Raab: „Das kann man nicht vergleichen“

Dieser Mann ist eine echte Fernsehlegende. Seit über 40 Jahren ist Hugo Egon Balder im TV zu sehen. Der heute 75-Jährige gehört zu den erfolgreichsten Moderatoren des Landes, mit „Genial daneben“ schuf Balder einen Klassiker der deutschen Fernseh-Unterhaltung.

Doch nicht nur bei „Genial daneben“ ist Hugo Egon Balder im Fernsehen präsent, bei RTL Zwei läuft nun auch eine weitere Sendung, in der er mitwirkt – „Nobody Is Perfect!“, stets am Donnerstag um 21.20 Uhr. Wir haben mit ihm über die Shows, aber auch sein Erfolgsrezept gesprochen.

Lieber Herr Balder, „Genial daneben“ gibt es mittlerweile seit über 20 Jahren. Wie hält man eine Show so lange jung?

Wir haben „Genial daneben“ nie groß verändert, es ist zeitlos, es ist lustig und man lernt auch noch etwas, wenn man möchte.

Mit „Nobody Is Perfect!“ startet donnerstags um 21:20 Uhr bei RTLZWEI eine neue Show mit Ihnen – ist ein Erfolg wie „Genial daneben“ heutzutage überhaupt noch einmal wiederholbar?

Das ist heute auch noch möglich, allerdings ist alles schneller geworden. Man braucht ein zeitloses Format, das Bestand hat.

++ Hugo Egon Balder: „Es gibt einfach Dinge, die macht man nicht“ ++

Was macht ihre neue Show aus?

Es ist ja nicht meine Show, ich bin nur Gast. Moderiert wird die Show von Ariane Alter. Man kennt „Nobody Is Perfect“ ja sonst als Brettspiel. Wir haben das in eine Show umgewandelt. Ich trete in einem Quiz-Wettbewerb gegen Ilka Bessin und einen weiteren Prominenten an, um ein Kandidatenduo mit cleveren, kuriosen und manchmal frei erfundenen Antworten zu überzeugen.

Stefan Raab hat probiert, seine einst erfolgreichen Ideen aufzufrischen und wieder im TV anzubieten. Warum funktioniert es bei Ihnen und „Genial daneben“, und bei Raab nicht?

Unsere Sendungen sind schon sehr unterschiedlich. Bei Stefan ist der Aufwand erheblich größer, daher auch schwieriger, das kann man nicht vergleichen.

++ TV-Star bekämpfte Sucht: „Es hat niemand bemerkt“ ++

Was treibt Sie an, mit 75 Jahren noch immer zu arbeiten?

„Genial daneben“ ist einfach nur Spaß und den kann man auch mit 90 noch haben.

Thomas Gottschalk hat zum Jahresende seinen Abschied angekündigt. Haben Sie sich ebenfalls einen Zeitpunkt gesetzt, an dem Sie in Rente gehen wollen?

Nein.

Die drei Comedy-Formate „Genial daneben“, „Nobody Is Perfect“ und „NightWash“ gibt es immer donnerstags ab 20.15 Uhr, „Nobody Is Perfect“ ab 21.20 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.