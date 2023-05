RTL-Star Frauke Ludowig schockiert Fans – „Geht gar nicht“

In der Regel ist RTL-Star Frauke Ludowig treffsicher, wenn es um Mode geht. Als TV-Moderatorin und wie aktuell auch als Royals-Berichterstatterin weiß die Kölnerin einfach, was man wann trägt.

Jetzt allerdings taucht ein Clip im Netz auf, der das RTL-Gesicht in ungewöhnlich schrillem Outfit zeigt. Zu ungewöhnlich und schrill, finden ihre Fans und kritisieren Frauke Ludowig prompt.

RTL-Star Frauke Ludowig schockiert Fans mit Outfit

Frauke, die seit nunmehr 29 Jahren bei RTL tätig und damit ein Profi im Showgeschäft ist, lässt so ein bisschen Fashion-Kritik sicher kalt. Selbstbewusst posiert die 59-Jährige vor dem RTL-Gebäude in Köln Deutz, macht sogar noch Werbung für ihren Fummel – der aus einem kunterbuntem knöchellangen Rock, einem blauen Pullover mit pinken Mustern und Sandalen besteht.

Ein absolutes No-Go, wenn es nach Fraukes Fans geht. Sie sind geradezu schockiert von der Kleiderwahl der RTL-Moderatorin.

„Diese Kombi geht gar nicht. Ist eher was für Karneval.“

„Leider eine furchtbare Kombination.“

„Definitiv zu viel!!Zu bunt! Sorry“

„Die Kombination passt aber gar nicht“

„Stoffreste, so etwas nennt sich Mode“

„Sorry, aber das geht gar nicht“

„Das ist ja ein Unding….“

Tatsächlich sind die positiven Kommentare unter dem kurzen Instagram-Clip eher rar. Vereinzelt schreiben Anhänger „Schöne Frau!“ und „Tolles Outfit“ oder sogar „Carry Bradshaw Style“. Letzterer Kommentar ist eine Anlehnung an die Hauptfigur aus der Kultserie „Sex and the City“, in der Carry Bradshaw (gespielt von Sarah Jessica Parker) mit ihren teilweise außergewöhnlichen Outfits Fashion-Geschichte schrieb.

RTL-Gesicht Frauke Ludowig jedenfalls reagierte nicht auf die Kritik ihrer Fans. Sie hat offenbar keine Zeit und ist derweil gerade im Royals-Fieber, schließlich begleitet sie das Krönungs-Spektakel von König Charles III. live im TV.