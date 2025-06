RTL2 zieht Schlussstrich: Jetzt herrscht traurige Gewissheit

RTL2 hatte große Erwartungen an sein neues Abendprogramm. Die Hoffnung war, mit frischer Comedy ein neues Publikum zu gewinnen. Doch der Plan ging nicht auf. Bereits nach zwei Wochen zog RTL2 die Reißleine.

Der Donnerstagabend sollte eigentlich mit drei Comedy-Formaten punkten. „Genial daneben“, „Nobody Is Perfect!“ und „NightWash“ bildeten das neue Line-up. Vor allem „Nobody Is Perfect!“ enttäuschte. In dieser Show stellte Ariane Alter schräge Fragen mit jeweils drei Antwortmöglichkeiten. Hugo Egon Balder, Ilka Bessin und ein Promi versuchten, die Kandidaten von ihrer Antwort zu überzeugen.

RTL2 und der gescheiterte Comedy-Abend

Trotz der prominenten Besetzung blieb der Erfolg laut „DWDL“ aus. Schon die erste Folge lockte nur 300.000 Zuschauer vor den Bildschirm. Auch in der werberelevanten Zielgruppe blieben die Zahlen schwach. RTL2 konnte damit seine Erwartungen nicht erfüllen. In der zweiten Woche verbesserten sich die Quoten leicht. Doch auch 360.000 Zuschauer und ein Marktanteil von 2,6 Prozent reichten nicht.

RTL2 musste feststellen: Das neue Format floppt. Deutlich besser schnitt „Genial daneben“ ab, das davor lief. Diese Sendung erzielte mehr als doppelt so gute Marktwerte. „NightWash“, das danach folgte, schnitt noch schlechter ab als „Nobody Is Perfect!“. Die Entscheidung fiel schnell: RTL2 wirft das neue Konzept über Bord. Zwei von vier bereits produzierten Folgen von „Nobody Is Perfect!“ werden nicht mehr ausgestrahlt. Ob sie später bei RTL+ auftauchen, bleibt offen.

Der neue Comedy-Donnerstag ist damit Geschichte. RTL2 greift nun auf altbekannte Formate zurück. „Genial daneben“ übernimmt ab sofort den Sendeplatz um 20.15 Uhr und 21.15 Uhr. „NightWash“ wandert in die späte Nacht.

