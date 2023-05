„Wer weiß denn sowas?“ (ARD): „Tagesschau“-Sprecher bei dieser Frage ratlos – „Gibt doch keine?“

„Wer weiß denn sowas?“ – diese Frage stellen sich am Freitagabend (26. Mai) nicht nur Bernhard Hoecker und Elton, sondern auch „Tagesschau“-Sprecher Thorsten Schröder und „Tagesthemen“-Moderatorin Alina Abboud.

Die beiden Duos haben sich den Fragen von Kai Pflaume gestellt. Und der ARD-Moderator hat Thorsten Schröder vor allem mit einer Frage ganz schön aus dem Konzept gebracht.

„Wer weiß denn sowas?“: Frage sorgt für Verwirrung

Es sind keine alltäglichen Fragen, die bei der ARD-Quizsendung „Wer weiß denn sowas?“ gestellt werden. Im Gegenteil. Es tauchen immer wieder Fragen zu ganz speziellen, sonderbaren und faszinierenden Themen auf, auf deren Antworten nicht jeder direkt kommt.

Eine Frage bringt vor allem „Tagesschau“-Sprecher Thorsten Schröder ins Straucheln. Denn in der Frage kommt ein Wort vor, das er noch nie gehört hat. Es ging um „Promenadologie“ und die Frage danach, was das eigentlich ist. „Es gibt doch keine Promenadologie“, wundert sich der Sprecher direkt.

Foto: ARD/Morris Mac Matzen

„Wer weiß denn sowas?“: Quiz-Duo verschiedener Meinung

Bernhard Hoecker weiß das aber gut zu kontern: „Ich sag mal so, da dieses Wort in der Frage auftaucht, bin ich mir relativ sicher, dass es das gibt“. Ein Argument, das auch für Thorsten Schröder Sinn ergibt. „Na gut, dann glaub ich’s“, sagt er. Doch was genau bedeutet Promenadologie eigentlich?

a) das menschliche Verhalten, an Zebrasteifen zu untersuchen

b) die Umwelt aus Spaziergängerperspektive wahrzunehmen

c) den Effekt des Straßenbelags auf das Fahrtempo von Autos zu messen

Antwort B klingt für Thorsten Schröder gelinde gesagt „merkwürdig“. Als Bernhard Hoecker das hört, muss er direkt lachen. „Da sind wir schon wieder verschiedener Meinung“, sagt er.

Mehr News:

Denn: „Ich kann mir das total gut vorstellen“. Und das kann er auch begründen. So gut, dass auch Thorsten Schröder sich umstimmen lässt.“ Und das Team sollte Recht behalten! Die richtige Antwort auf die Frage macht 500 Euro extra auf dem Konto.