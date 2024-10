„Wer weiß denn sowas XXL“: Zuschauer gehen auf die Barrikaden – „Anstrengende Sendung“

Am Samstagabend (5. Oktober) läutet die ARD die neue Saison von „Wer weiß denn sowas?“ mit einer XXL-Sendung ein. Dazu empfängt Moderator Kai Pflaume neben seinen Kollegen Elton und Bernhard Hoëcker auch zahlreiche prominente Gäste an diesem besonderen Abend.

Mit dabei sind die Comedians Mario Barth und Atze Schröder, Moderatorin Ina Müller, „Let’s Dance“-Star Bruce Darnell, Moderatorin Victoria Swarovski und der ehemalige Sänger Klaus Eberhartinger. Doch nicht jeder Zuschauer von „Wer weiß denn sowas XXL“ scheint so begeistert zu sein.

„Wer weiß denn sowas XXL“: Start in neue Saison

Während „Gefragt – Gejagt“ in die Winterpause geht, starten Kai Pflaume und sein Team mit neuen Folgen in der ARD durch. Bei „Wer weiß denn sowas XXL“ messen sich gleich drei Teams in Sachen Quizfragen miteinander. Sie wollen dabei so viel Geld wie möglich für ihren Publikumsblock sammeln.

Die ersten Teams an diesem Abend sind Elton und Mario Barth sowie Bernhard Hoëcker und Atze Schröder. Sie stellen sich den kniffligen Fragen von Moderator Kai Pflaume und diskutieren diese wild. Doch während sich einige Zuschauer über die neuen Folgen freuen, haben andere nach wenigen Minuten schon die Nase voll.

„Wer weiß denn sowas XXL“: Zuschauer werden deutlich

Die Gästeliste der ersten Folge nach der Sommerpause sorgt bei manchen Zuschauern für Frust. Auf Facebook finden sie deutliche Worte:

„Och nee. Diese „Promis“ (außer Ina) möchte ich definitiv NICHT zum Auftakt sehen! Habt ihr nichts Besseres für den Start gefunden?“

„Immer dieselben Gäste. Wird echt langweilig.“

„Endlich wieder, aber Mario Barth geht gar nicht.“

„Keine gute Auswahl an Gästen. Und alle waren schon da.“

„Das wird eine anstrengende Sendung. Jedes Mal bei Mario B. den Ton abstellen. Kann man nur hoffen, dass Atze Schröder das wuppt.“

Die ARD zeigt die neuen Folgen von „Wer weiß denn sowas?“ ab dem 7. Oktober 2024 montags bis freitags ab 18 Uhr im TV und online in der Mediathek.