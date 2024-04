„Wer weiß denn sowas?“: Nach Ansage von Kai Pflaume – Zuschauer brechen in schallendes Gelächter aus

Neue Woche, neues Glück: Die beliebte Quizsendung „Wer weiß denn sowas?“ geht in eine neue Runde. Am Montagabend (29. April) heißen die Gäste Dr. Katja Horneffer und Donald Bäcker. Beide sind Meteorologen und arbeiten jeweils im ZDF und in der ARD.

Gemeinsam mit ihren Teampartnern Elton und Bernhard Hoëcker stellen sie sich den Fragen von Moderator Kai Pflaume. Doch bei einem Thema kommt der Showmaster kaum voran. Schuld ist das Studio-Publikum, welches sich nicht mehr beherrschen kann und in schallendes Gelächter ausbricht.

„Wer weiß denn sowas?“: Frage sorgt für gute Laune

An diesem Abend begrüßt Kai Pflaume zum einen die Meteorologin Dr. Katja Horneffer, die seit 1998 in der ZDF-Wetterredaktion arbeitet. Sie duelliert sich mit ihrem Meteorologen-Kollegen Donald Bäcker, der seit fast 20 Jahren der Wettermann des ARD-Morgenmagazins ist.

Während Bernhard Hoëcker und Katja Horneffer stark in den Abend starten, schwächeln Elton und Donald Bäcker zu Beginn. Doch die miese Stimmung soll durch eine lustige Frage aufgelockert werden. Zumindest die Zuschauer im Studio haben nach dieser Ansage von Kai Pflaume ordentlich was zu lachen.

„Wer weiß denn sowas?“: Zuschauer lache sich schlapp

Die Frage lautet:

„Laut einer Studie der Universität von Kalifornien in Los Angeles leben die Weibchen der Weißschulter-Kapuzineräffchen länger, wenn sie…?

A) täglich mit einem Männchen streiten

B) ein Drittel ihres Tages ohne ihre Kinder verbringen

C) viele Freundinnen haben.“

Kai Pflaume kann die Antwortmöglichkeiten kaum vorlesen und muss immer wieder ansetzen, so laut lacht das Publikum. Und auch bei den Teams sorgen die Fragen für Lacher. Nachdem Elton und Donald Bäcker ordentlich überlegt haben, entscheiden sie sich für Antwortmöglichkeit A) – und liegen damit falsch. Antwort C) wäre in diesem Fall richtig gewesen.

Die ARD zeigt die neuen Folgen von „Wer weiß denn sowas?“ ab dem 23. Oktober 2023 montags bis freitags ab 18 Uhr im TV und online in der Mediathek.