„Wer weiß denn sowas?“: Ahnungslos-Auftritt von Victoria Swarovski treibt Hoecker zur Verzweiflung

„Mahatma Glück, Mahatma Pech, Mahatma Gandhi“, das sang einst schon Bernd Stelter im Karneval. Ob „Wer weiß denn sowas?“-Teamkapitän Bernhard Hoëcker diese Zeilen am Donnerstagabend (18. April) auch im Kopf hatte, können wir nicht mit Sicherheit sagen. Klar ist jedoch: Wundern würde es uns nicht. Musste der 54-Jährige doch mit „Let’s Dance“-Beauty Victoria Swarovski gegen das Duo Elton und Daniel Hartwich antreten. Und sagen wir es mal so: Ein Zuckerschlecken war das für ARD-Star Bernhard Hoëcker sicher nicht. Ließ ihn die 30-jährige Moderatorin doch ordentlich verzweifeln.

Beispiel gefällig? Gerne. So wollte „Wer weiß denn sowas?“-Moderator Kai Pflaume wissen, was Philosoph und Mathematiker Gottfried Wilhelm Leipzig bereits im 17. Jahrhundert erfand. Zur Auswahl standen „tragbare Pulsmessgeräte“, „Beinkleider mit Cargotaschen“ oder „Laufschuhe mit Luftpolstersohle“.

„Wer weiß denn sowas?“-Star Bernhard Hoëcker verzweifelt

„Naja, Philosoph und Mathematiker, da würde ich sofort sagen: Pulsmessgerät“, riet Victoria Swarovski lustig drauflos. Dem widersprach Hoëcker jedoch sofort: „Das würde ich ausschließen.“ So habe es das Pulsmessgerät erst später gegeben, so der Quiz-Profi.

Doch auch zur potenziellen Antwort „Laufschuhe“ hatte Victoria etwas zur sagen. Als ihr Teampartner nämlich schlussfolgerte, dass es sich um Joggingschuhe handeln müssen, entgegnete Swarovski, dass Laufschuhe ja ein feststehender Begriff sein könne. Für Schuhe eben, in denen man laufe. Wie High Heels eben: „Vielleicht haben die das einfach so gesagt so, mega.“

„Siehst du, das meinte ich mit Laufschuhen“

Als Hoëcker dann erklärte, dass er die Cargohose am sinnigsten fand, entschied sich Swarovski noch ein drittes Mal um. Das war dann auch der Punkt, an dem Bernhard innerlich aufzugeben schien, verzweifelt raufte er sich seine verbliebenen Haare. Und auch Kai Pflaume ereilte das Mitleid. „Du hast es auch nicht so einfach“, merkte der Moderator an.

Am Ende nahm das Duo übrigens die Cargo-Hose und lag damit leider falsch. Richtig waren die Laufschuhe. Klar, dass Victoria sich da einen Spruch nicht verkneifen konnte: „Siehst du, das meinte ich mit Laufschuhen, aber egal.“ Sie hätte sich nämlich eh für das Pulsmessgerät entschieden. Na dann …