Elton: Abschied von „Wer weiß denn sowas?“ – DIESES Geschenk macht sprachlos

Eine Ära geht zu Ende: Nach zehn Jahren voller Lacher, kniffliger Fragen und unvergesslicher Momente verabschiedet sich Elton von „Wer weiß denn sowas?“. Der beliebte Entertainer will sich künftig mehr Zeit für seine Familie nehmen. Ein echter Schock für seine treuen Fans.

Doch bevor Elton endgültig „Tschüss“ sagt, gibt es einen Abschied, der sich gewaschen hat! Schon bei seiner letzten regulären Sendung wurde es emotional – und ziemlich kurios.

Elton verabschiedet sich von „Wer weiß denn sowas?“

„Wer weiß denn sowas?“-Quiz-Champion Elton nahm in der 18-Uhr-Ausgabe am 22. April bereits Abschied von der ARD-Show. Doch nicht nur die Fragen standen am Abend im Vordergrund. Während die Zuschauer im Studio applaudierten und Moderator Kai Pflaume sichtlich gerührt wirkte, wurde ein ganz besonderes Präsent enthüllt: Elton bekam ein Abschiedsgeschenk, das selbst ihn sprachlos machte.

In einem Clip in Kai Pflaumes Instagram-Story war später zu sehen, wie der Showliebling unter großem Jubel ein riesiges XXL-Bild von sich selbst auspackte. Genau jenes Bild, das sonst im Studio hinter dem Publikum auf seiner Seite hing! Eltons Kollegen reagierten deutlich!

Elton: Ein letztes Mal quizzen

Quiz-Kollege Bernhard Hoecker konnte sich das Lachen kaum verkneifen, Elton applaudierte sich selbst und auch Kai Pflaume nahm’s mit Humor. Da bleibt nur noch die Frage, wo sich der Entertainer dieses kuriose Andenken hinhängen wird!

+++„Wer weiß denn sowas?“: Eltons letzter Auftritt – DAS lässt Staunen+++

Doch die Fans müssen sich noch nicht endgültig verabschieden: Am Samstag (26. April) zeigt die ARD zur Primetime um 20.15 Uhr eine große Abschiedsshow. Elton und Hoecker rätseln dabei noch ein letztes Mal gemeinsam mit prominenten Gästen wie Palina Rojinski, Oliver Welke, Guido Maria Kretschmer und Christoph Maria Herbst.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Wer den Quiz-Champion dauerhaft ersetzen wird, ist bisher noch unklar. Und Elton? Der bleibt, wenn auch nicht mehr täglich, im Fernsehen – ein echter Publikumsliebling eben. Sicher ist nur: Ab nächster Woche übernimmt erstmal die Sendung „Gefragt – Gejagt“ den beliebten Sendeplatz um 18 Uhr.