„Wer weiß denn sowas?“: Eltons letzter Auftritt – DAS lässt Staunen

Seit 2015 bringt „Wer weiß denn sowas?“ Ratespaß in unsere Wohnzimmer. Die Stars der ersten Stunde: Kai Pflaume (57), Elton (54) und Bernhard Hoëcker (55). Doch mit diesem Trio ist nun Schluss: Nach zehn Jahren sagt Elton Tschüss! Der Grund? Mehr Zeit für die Familie!

Am Dienstag (22. April) verabschiedete sich die Show in die Sommerpause. Am Samstagabend (26. April) folgt die XXL-Ausgabe – Eltons Abschiedsmoment! Grund genug, auf seine besten Zeiten zurückzublicken.

„Wer weiß denn sowas?“: ER hat die meisten Siege errungen

Die erste Folge mit dem Trio lief am 6. Juli 2015. Damals waren Christine Neubauer und Frank Elstner die ersten Gäste. Dabei bildeten Frank und Elton ein Team und gewannen souverän. Seitdem ist die Show ein Publikumsliebling.

Wusstest du das? Team Hoëcker hat in den 10 Jahren öfter gewonnen als Team Elton. Ganze 790 Siege gehen auf Hoëckers Konto, während Elton 612-mal triumphierte. In den XXL-Ausgaben konnte Hoëcker insgesamt 95 Siege holen, Elton nur 61. Ob Elton sich in der letzten Sonderausgabe mit einem Sieg verabschiedet? Man würde es ihm wünschen.

„Wer weiß denn sowas?“: Eltons peinlichster Moment

Natürlich gab es auch peinliche Momente! Besonders unvergesslich: Eltons Fauxpas bei einer Fußballfrage. „Eigentlich kenne ich mich als absoluter Fußballfan im Fußballbereich sehr gut aus. Einmal jedoch gab es eine Final-Schätzfrage, bei der gefragt wurde, aus wie viel Metern Distanz das am weitesten entfernte Tor geschossen wurde“, so Elton im Interview mit der „Goldenen Kamera“.

Er und Bastian Pastewka tippten auf 150 Meter – obwohl ein Fußballfeld nur 100 Meter lang ist! „Diesen Tag werde ich nie vergessen“, schließt er sein TV-Malheur ab. Doch peinliche Momente wie diese haben sich finanziell für Elton gelohnt. Laut „Bild“-Informationen verdiente der Entertainer angeblich 20.000 Euro pro Sendung. Kein Wunder, dass er zu den Top-Verdienern im deutschen TV zählt.

Beim Abschied der regulären Sendung am Dienstag gab’s ein besonderes Geschenk von Kai und Bernhard: Ein riesiges Bild von Elton, das sonst im Studio hängt. Ein emotionaler Moment unter tosendem Applaus.

Die ARD zeigt „Wer weiß denn sowas? XXL“ am Samstag (26. April) ab 20.15 Uhr.