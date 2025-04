„Wer weiß denn sowas?“-Zuschauer enttäuscht – „Schade und traurig“

Am Dienstagabend (22. April) ertönt die Titelmelodie von „Wer weiß denn sowas?“ zum letzten Mal in den Wohnzimmern der Zuschauer – zumindest für die nächsten Monate. Die Quizshow mit Elton, Bernhard Hoëcker und Kai Pflaume geht nämlich in die Sommerpause.

In der letzten Folge der aktuell laufenden „Wer weiß denn sowas?“-Staffel treten die Schauspieler Patrick Kalupa und Josephine Preuß gegeneinander an. Doch das Duell rückt für den ein oder anderen Fan der ARD-Sendung in den Hintergrund…

„Wer weiß denn sowas?“-Fans steht Abschied bevor

In den letzten Wochen und Monaten begrüßte Kai Pflaume das ARD-Publikum stets um 18 Uhr zu einer neuen Folge von „Wer weiß denn sowas?“. Doch am Dienstag (22. April) wird es das letzte Mal in der 10. Staffel sein. Danach müssen die Quiz-Fans mit Alexander Bommes und „Gefragt – Gejagt“ vorliebnehmen.

Besonders traurig für die Fans: Sie müssen sich nicht nur temporär von ihrer Lieblingssendung, sondern auch von einem der Teamkapitäne verabschieden. Elton wird in der nächsten Staffel nämlich nicht mehr Teil von „Wer weiß denn sowas?“ sein (wir berichteten). Den 54-Jährige zum letzten Mal im Studio zu sehen, sorgt für Enttäuschung bei dem ein oder anderen.

„Wer weiß denn sowas?“: Zuschauer werden deutlich

Auf Facebook tauschen sich die Zuschauer stets angeregt über die Folgen von „Wer weiß denn sowas?“ aus. Kurz vor Ausstrahlung der letzten Episode macht sich bei vielen Fans ein Hauch von Wehmut breit, wie ein Blick in die Kommentare zeigt:

„Ich bin so traurig und kann es noch immer nicht fassen. Diese tolle Sendung ohne Elton geht doch gar nicht. Sie hat begonnen mit Kai, Bernhard und Elton und so sollte sie auch enden. Niemand kann einen der drei Herren ersetzen, niemals. Es wird nicht mehr sein wie es war, egal wer sich auf Eltons Platz setzt.“

„Schade und traurig, dass Elton aufhört.“

Das ist aber schade, ich dachte, es läuft noch die komplette Woche, bevor Samstag die XXL-Show kommt. Wir werden Elton vermissen.“

„Schade, dass die Staffel schon wieder zu Ende geht. Bin auf die neue Staffel gespannt und wer die Nachfolge von Elton antritt.“

„Wer weiß denn sowas?“ verabschiedet sich am 22. April in die Sommerpause. Quiz-Fans kommen dennoch weiterhin auf ihre Kosten und können ab dem 23. April täglich ab 18 Uhr die neue Staffel von „Gefragt – Gejagt“ im TV-Programm sehen.