Kurz nach Start von „Wer weiß denn sowas?“ – Kai Pflaume hat dringenden Appell an die Zuschauer

Langsam, aber sicher geht die laufende Staffel von „Wer weiß denn sowas?“ zu Ende. Am Donnerstagabend (17. April) zeigt die ARD die vorletzte Folge. Zu Gast sind zwei bekannte, deutschsprachige Sänger: „Modern Talking“-Star Thomas Anders und Schlagerstar Bernhard Brink.

Gemeinsam mit den Teamkapitänen Elton und Bernhard Hoëcker spielen die beiden Musiker um eine möglichst hohe Gewinnsumme für ihren jeweiligen Publikumsblock. Doch die Folge von „Wer weiß denn sowas?“ beginnt mit einem Dämpfer für die Fans.

„Wer weiß denn sowas?“: Kai Pflaume macht Ansage

Zu Beginn jeder Sendung begrüßt Kai Pflaume das Studiopublikum und die Zuschauer vor den Bildschirmen mit ein paar warmen Worten. Doch an diesem Donnerstagabend hat der Moderator keine allzu gute Neuigkeiten für die Fans.

++ auch interessant für dich: „Wer weiß denn sowas?“: Elton bringt Gast zur Verzweiflung – „Unfassbar“ ++

„Wir alle freuen uns auf ein tolles Osterwochenende. Aber das heißt natürlich auch, dass es uns morgen nicht gibt und wir am Montag auch pausieren“, so der 57-Jährige traurig. Sofort hört man ein lautes „Oh!“ aus dem Publikum. Doch es kommt noch dicker.

++ auch interessant für dich: „Wer weiß denn sowas?“: ARD-Moderator Kai Pflaume stichelt gegen Elton ++

Lange können sich die Fans nicht mehr an ihrer Lieblingssendung erfreuen. Denn die Sommerpause steht schon vor der Tür, wie Kai Pflaume erklärt: „Am Dienstag läuft dann die letzte Folge der aktuellen Staffel, gefolgt von einem XXL in der Woche darauf. Also: Genießen Sie es noch einmal!“

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Die ARD zeigt die neuen Folgen von „Wer weiß denn sowas?“ ab dem 7. Oktober 2024 montags bis freitags ab 18 Uhr im TV und online in der Mediathek. Ab dem 23. April geht das Format in die Sommerpause und wird von der Quizshow „Gefragt – Gejagt“ abgelöst.