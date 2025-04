„Wer weiß denn sowas?“: ARD-Moderator Kai Pflaume stichelt gegen Elton

In der aktuellen Folge von „Wer weiß denn sowas?“ (10. April 2025) in der ARD traten zwei Radsport-Ikonen im Quiz gegeneinander an: Jan Ullrich (51) und Jens Voigt (53).

In den 1990er-Jahren trafen die beiden als starke Gegner bei der Tour de France aufeinander. Doch aktuell ging es nicht um steile Anstiege und schnelle Sprints, sondern um blitzschnelle Antworten am Quizpult. Gleich zu Beginn musste jedoch eher Elton einstecken…

„Wer weiß denn sowas?“: Kai Pflaume veräppelt Elton

Ausgewiesene Quizfans wissen, dass längst nicht nur das kluge Köpfchen der einzelnen Kandidaten im Fokus steht. Gerade Moderator Kai Pflaume ist dafür bekannt, das beliebte Format durch flotte und humorvolle Sprüche aufzulockern. Genau das geschah selbstverständlich auch am Donnerstagabend.

Gleich zu Beginn, bei der Vorstellung von Jan Ullrich, musste sich Elton einiges gefallen lassen und bekam einen unterhaltsamen Spruch ab. Kai Pflaume stellte dem ehemaligen Radrennprofi eine brisante Frage zur Tour de France. „Wenn du heute, ohne dich jetzt vorzubereiten, am Fuße des Alpe d’Huez stehen würdest, würdest du noch ohne Pause hochkommen – also diese berühmte Bergetappe da, wo es ja sehr steil ist?“, fragte er.

Völlig selbstbewusst antwortete Ullrich, dass er sich das noch zutrauen würde. „Früher hatten wir noch schwere Gänge, da waren die Ritzel (Anm. d. Red. hinteres Zahnrad eines Fahrrad-Antriebes) wirklich noch begrenzt. Es kommt wirklich auf die Geschwindigkeit und die Ritzel an. Heute kann man wirklich mit einer ganz anderen Geschwindigkeit da hoch kommen“, erklärte der 51-Jährige.

Elton kriegt sein Fett weg

Danach dachte Kai Pflaume an etwas ganz anderes. Plötzlich machte er sich Sorgen um Elton. Konnte er den Gesprächen überhaupt noch folgen? „Elton! Ritzel, nicht Schnitzel“, rief er in Richtung seines Showkollegen.

Der plötzliche Gag wirkte völlig spontan und sorgte beim gesamten Publikum für Furore. So ging ein gellendes Lachkonzert durchs Publikum. Und wie stand es um Elton? Der nickte nur und verzog erst keine Miene… Doch dann musste auch er schmunzeln.

„Wer weiß denn sowas?“ läuft aktuell montags bis freitags um 18 Uhr. Am Freitag (11. April 2025) treten Vater Wolfgang Stumph und Tochter Stephanie Stumph gegeneinander an. Beide sind bekannt aus der ZDF-Krimiserie „Stubbe – Von Fall zu Fall“. Das Highlight folgt am 26. April: Die letzte Folge mit Elton in einer XXL-Ausgabe.