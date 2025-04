„Wer weiß denn sowas?“: Kai Pflaume wendet sich an Stargast – „Ich bring dich groß raus“

In den nächsten Wochen müssen sich die „Wer weiß denn sowas?“-Zuschauer nicht nur von Quizmaster Elton verabschieden, der die Show für immer verlässt, sondern auch vorerst von der beliebten Quizshow selbst, die in die Sommerpause geht.

Doch bevor es soweit ist, gibt es noch eine weitere spannende Folge: Am Mittwochabend (09.04.) flimmert um 18 Uhr in der ARD nach fußballbedingter Pause eine neue Episode über den Bildschirm.

Zu Gast sind die deutsche Sängerin Linda Hesse (37) und „Mambo No. 5“-Star Lou Bega (49), die sich zusammen mit Bernhard Hoëcker und Elton in einem hitzigen Quizduell messen. Gleich zu Beginn überschattet etwas die Quizshow, was sofort die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf sich zieht. Im Fokus stehen dabei ausgerechnet Moderator Kai Pflaume und Lou Bega.

„Wer weiß denn sowas?“: Brisante Details kommen ans Licht

Klar ist: „Mambo No. 5“ ist nach wie vor ein beliebter Hit, der nicht nur im Radio läuft, sondern auch bei jungen Menschen ein gefragter Partyklassiker bleibt. Was niemand weiß: Moderator Kai Pflaume hat einen Anteil an seinem Erfolg!

„Mann, Mann, Mann. 1999 das erste Mal „Mambo No. 5“ im deutschen Fernsehen und überhaupt dein erster Fernsehauftritt“, leitet Kai Pflaume die Vorstellung von Lou ein. Doch plötzlich unterbricht ihn der Sänger. „Ja! Du hast mir ja so zu sagen damals den ersten Short gegeben, wie man ja so schön sagt“, sagt Lou Bega sichtlich dankbar.

Kai Pflaume als Talentförderer

Außerdem sei es das erste Mal gewesen, dass er vor Millionen Menschen auftreten konnte. Dadurch sei er schnell bekannt geworden und sein Song erfreute sich großer Beliebtheit. Kai Pflaume habe dabei eine bedeutende Rolle gespielt, verrät der Moderator in der ARD. „Ich hab dir damals gezeigt: Ich bring dich groß raus, ich mach dich zum Star!“, kommentiert der Moderator die damaligen Szenen.

Tik-Tok-Beitrag von Kai Pflaume: Lou Bega hat ihm einiges zu verdanken.

Der Hintergrund? Kai Pflaume moderierte im Jahr 1999 die TV-Show, in der Lou Begas große Karriere begann. Schon auf TikTok vor der Ausstrahlung von „Wer weiß denn sowas?“ enthüllte der langjährige Moderator die brisanten Details. In seinem Kurzclip feiern Lou Bega und er selbstverständlich zu „Mambo No. 5“ und lassen es ordentlich krachen.

„Wer weiß denn sowas?“ läuft aktuell montags bis freitags um 18 Uhr. Am Donnerstag (10. April 2025) duellieren sich die beiden Ex-Radrennprofis Jan Ullrich und Jens Voigt. Die letzte Folge mit Elton wird ein Highlight: eine XXL-Ausgabe am 26. April.