„Wer weiß denn sowas?“-Moderator Kai Pflaume ergriffen: „Es ist traurig für uns“

Der Schock sitzt tief! Elton verabschiedet sich von „Wer weiß denn sowas?“ und hinterlässt nicht nur bei den Fans eine Lücke. Auch seine Kollegen Bernhard Hoëcker und Kai Pflaume sind betroffen. In einem emotionalen Video verkündete Elton seinen Ausstieg. Der Grund? Ein simpler: ,,Ich möchte einfach mehr Zeit mit meiner Familie, meinen Freunden”, gab der TV-Moderator zu. Doch seine TV-Kollegen lassen ihn nicht einfach ziehen.

Bernhard Hoëcker macht den Anfang: „Du wirst vor allem uns fehlen. Wir werden dich sehr vermissen. Vielen Dank für die unfassbare tolle Zeit, diesen vielen, vielen spaßigen Momente.“ Doch Kai Pflaume kontert humorvoll: „Spaßig war’s nicht immer!“ Ein Lacher inmitten der Melancholie.

Elton verlässt „Wer weiß denn sowas?“

Aber auch Kai wird ernst: „Auch wenn ich deine Gründe gut verstehe, bleibt es trotzdem eine Entscheidung, die sehr traurig für uns ist. Aber wir können wirklich stolz sein, was wir hier in den vergangenen 10 Jahren erreicht haben.“ In den Kommentaren unter dem Video wird es emotionaler.

+++ „Wer weiß denn sowas?“: Nach Elton-Aus – SIE sind mögliche Nachfolger +++

Bernhard ergänzt: „Neben mir ist immer ein Stuhl frei und Kai wird uns sicherlich immer das Publikum empfehlen, wenn wir keine Ahnung haben. Ich wünsch Dir alles Gute und wir sehen uns spätestens bei der Eiseren Jungfrau auf Schalke.“ Nicht nur die Moderatoren, auch Promis äußern sich.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Marco Schreyl (51) zeigt Respekt für Eltons Entscheidung. Jennifer Sieglar (42) rührt mit folgenden Worten: ,,Die Sendung wird ohne dich nicht mehr dieselbe sein.” Christopher Lichter spricht von einem großen Verlust für das Herz der Show.

„Wer weiß denn sowas?“ läuft weiterhin montags bis freitags um 18 Uhr. Die letzte Folge mit Elton wird ein Highlight: eine XXL-Ausgabe am 26. April.