„Bitte melde dich“: Schlimmes Schicksal – „Es schmerzt uns sehr“

Wer die Kult-Sendung „Bitte melde dich“ kennt, weiß: Das Sat.1-Format hat im Lauf der vielen Jahre schon zahlreiche bewegende Geschichten gezeigt. Diese Schicksale treffen oftmals mitten ins Herz.

Fast jeder Mensch kennt den Verlust, wenn einem Herzensmenschen durch Zeit, Distanz oder das Leben selbst entrissen werden. So ergeht es auch Anja in der „Bitte melde dich“-Episode von Sonntagabend (18. Mai).

Die 52-Jährige möchte endlich ihre in den USA lebenden Halbgeschwister kennenlernen. Dabei soll ihr Moderatorin Julia Leischik helfen. Doch wird es zu einem langersehnten Happy End kommen?

„Bitte melde dich“: Julia Leischik auf Spurensuche in den USA

Im Alter von 18 Jahren sorgt plötzlich eine Wahrheit dafür, dass Anjas gesamtes Leben auf den Kopf gestellt wird. Ein Brief vom Jugendamt ändert alles: Zum ersten Mal erfährt sie den Namen ihres leiblichen Vaters. Er ist US-Soldat und war damals in Deutschland stationiert.

Doch das ist nicht alles! In den Unterlagen steht auch, dass Anja Halbgeschwister in den USA hat. Diese Nachricht lässt nie mehr los. Über 30 Jahre trägt sie diese Ungewissheit mit sich – ohne jemals die Möglichkeit gehabt zu haben, ihre Geschwister kennenzulernen. Nun soll ihr Moderatorin Julia Leischik helfen. Die Spur führt sie nach Kalifornien und über das Grab des Vaters findet sie den entscheidenden Hinweis.

Beeindruckendes Happy-End

Julia Leischik kann der 52-Jährigen ihren langersehnten Herzenswunsch erfüllen und arrangiert ein Zusammentreffen mit ihren Halbschwestern. Beide Parteien können ihre Freude nicht kontrollieren und zeigen sich zutiefst überwältigt.

„Es zerreißt uns das Herz. Es schmerzt uns sehr, dass du um die Zeit mit uns betrogen wurdest. Wir möchten dich lieben, wie du all die Jahre geliebt werden solltest“, erklären sie ergriffen.

Das Überraschende? Vor seinem Tod soll Anjas Vater seinen Halbschwestern von ihr erzählt haben. Sie war also stets in seinen Gedanken und in seinem Herzen. „Er hat dich nicht vergessen“, lassen sie sie bei der allerersten gemeinsamen Umarmung plötzlich wissen.