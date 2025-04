„Wer weiß denn sowas?“: Elton bringt Gast zur Verzweiflung – „Unfassbar“

Das sehen die Zuschauer von „Wer weiß denn sowas?“ auch nicht alle Tage. Am Dienstagabend (15. April) gibt es ein Familien-Duell in der ARD-Sendung: Schlagerstar Matthias Reim tritt gemeinsam mit Bernhard Hoëcker gegen seine Tochter Marie Reim an, die mit Elton spielt.

Im Laufe der Sendung sorgt besonders ein Team für Lacher beim „Wer weiß denn sowas?“-Publikum. Mit seinen Erklärungen und seiner Expertise bringt Elton seine Teampartnerin Marie Reim nämlich völlig aus dem Konzept – ganz zum Amüsement der Zuschauer.

„Wer weiß denn sowas?“: Elton setzt sich durch

Um Punkt 18 Uhr begrüßt Kai Pflaume die ARD-Zuschauer zu einer neuen Ausgabe von „Wer weiß denn sowas?“. An diesem Abend treten Matthias und Marie Reim gegeneinander an, um eine höchstmögliche Gewinnsumme für ihren jeweiligen Publikumsblock zu erspielen.

Während der Schlagersänger sich intensiv mit Bernhard Hoëcker bespricht und diskutiert, orientiert sich seine Tochter eher an der Meinung von Elton. Dieser entscheidet an mehreren Stellen in der Show darüber, welche Antwort eingeloggt wird. Bei der Frage aus der Kategorie „Zahlen bitte!“ mischt sich Marie Reim jedoch ein.

„Wer weiß denn sowas?“: Marie Reim wird deutlich

Nachdem Moderator Kai Pflaume die drei Antwortmöglichkeiten vorgelesen hat, geht das große Grübeln los. Die 24-Jährige unterbricht ihren Teampartner allerdings mitten in seiner Ausführung und bittet ihn darum, noch nichts einzuloggen. Sie kann nämlich nicht mit seiner Vermutung mitziehen.

Nach einer knappen Erklärung loggt er jedoch erneut eigenständig ein und bringt die Sängerin damit zur Verzweiflung. „Oh Gott, du machst mich fertig. Das ist unfassbar“, sagt sie und vergräbt das Gesicht in ihre Hände. Kurz darauf hat sie aber wieder Grund zur Freude: Elton lag (wieder einmal) mit seiner Vermutung richtig und legt damit nochmal 500 Euro auf den Pott.

Die ARD zeigt die neuen Folgen von „Wer weiß denn sowas?“ ab dem 7. Oktober 2024 montags bis freitags ab 18 Uhr im TV und online in der Mediathek.