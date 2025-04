Überraschung bei „Wer weiß denn sowas?“: Elton macht große Augen

Am Mittwochabend (2. April) ist es wieder so weit! Kurz vor 18 Uhr stellen sich der ehemalige Fußballtrainer Peter Neururer und der ehemalige Fußballspieler und -Trainer Holger Stanislawski bei „Wer weiß denn sowas?“ den schlauen Fragen von Moderator Kai Pflaume. Doch diesmal war bei der beliebten Quizshow nicht nur Köpfchen gefragt, sondern es gab vor allem eine ganz besondere Überraschung für Elton!

Der Quizmaster feiert seinen 54. Geburtstag – und das muss natürlich zelebriert werden!

Elton staunt nicht schlecht!

Kai Pflaume ist bekannt für seine spontanen Überraschungen und an Eltons Ehrentag hat er sich natürlich etwas ganz Besonderes ausgedacht. „Wussten Sie, dass Elton heute Geburtstag hat?“, fragt Pflaume verschmitzt in die Runde. Elton schaut irritiert, doch dann geht es los: Teamkollege Bernhard Hoëcker marschiert mit einer riesigen Torte in Form eines Burgers ins Studio! Das Publikum lässt sich nicht zweimal bitten und stimmt sofort in ein lautes „Happy Birthday“ ein.

„Übrigens, das ist eine echte Torte, da darfst du gerne mal naschen“, ergänzt Pflaume, während Elton das Kunstwerk bestaunt. Doch damit nicht genug!

„Wer weiß denn sowas?“: Es kommt noch besser!

Holger Stanislawski hat eine ganz besondere Überraschung dabei: Einen Fußball aus seinem Aufstiegsjahr in die Bundesliga (1994/95) – mit allen Unterschriften der damaligen Mannschaft. „Den habe ich extra aus dem tiefsten Keller geholt!“, witzelt er. Elton staunt nicht schlecht: „Wie geil!“

Und als wäre das noch nicht genug, jubelt er: „Ich habe jetzt schon gewonnen!“ Na, mit so einer Überraschung kann der Abend für Team Elton ja nur gut laufen!

Doch die Quizshow-Geschichte von Elton neigt sich dem Ende zu. Nach zehn Jahren als feste Größe bei „Wer weiß denn sowas?“ wird er am 26. April in einer großen Extra-Ausgabe offiziell verabschiedet. Der Grund für sein überraschendes Aus? Er möchte mehr Zeit für sich und seine Familie haben. Nach einem Jahrzehnt voller legendärer Quizmomente ein wohlverdienter Abschied.