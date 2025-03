„Wer weiß denn sowas?“: Elton weg – Comedian will SIE als Nachfolgerin

Erst vor Kurzem gab Elton (53) bekannt, dass er „Wer weiß denn sowas?“ verlassen wird. Als Entertainer sorgte er in der ARD-Quizshow an der Seite von Kai Pflaume (57) und Bernhard Hoëcker (55) stets für gute Laune. Jetzt bleibt die große Frage: Wer wird in seine Fußstapfen treten?

Eltons offizieller Nachfolger ist noch unklar. Doch im Podcast „Gemischtes Hack“ haben Felix Lobrecht (36) und Tommi Schmitt (36) einige Ideen parat.

„Wer weiß denn sowas?“: Wer folgt auf Elton?

Ihre Meinung: Es ist Zeit für eine Frau in der Show! Felix schlägt Annette Frier (51) vor. Tommi ist begeistert: „Das wäre super. Annette Frier ist ein perfekter Tipp!“ Mit ihrer humorvollen Art wäre sie die ideale Ergänzung zu Bernhard Hoëcker (55). „Die gibt dem Bernhard auch Kontra“, lobt Tommi. Bisher hat die ARD noch keinen Nachfolger bekanntgegeben. Die Entscheidung bleibt spannend.

+++ Auch spannend: „Wer weiß denn sowas?“: Kai Pflaume erteilt Kandidatin Lektion +++

Elton ist seit 2015 fester Bestandteil der Show. Der Grund für sein überraschendes Aus? Er möchte mehr Zeit für sich und seine Familie. Seine Fans trifft diese Entscheidung sehr, denn mit seiner lockeren Art und dem perfekten Zusammenspiel mit Bernhard begeisterte er Millionen von Zuschauern.

Annette Frier als Nachfolgerin? Sie hätte das Zeug dazu, Eltons Erfolg fortzusetzen. Die Zuschauer würden sie lieben! Doch ob sie wirklich die neue Teamkapitänin wird, bleibt abzuwarten.

Weitere Nachrichten haben wir für dich heute hier zusammengestellt:

Die ARD hält sich bedeckt. Klar ist: Die Fußstapfen sind groß. Wer ebenfalls gute Chancen auf Eltons Nachfolge hat, erfährst du hier: „Wer weiß denn sowas?“: Nach Elton-Aus – SIE sind mögliche Nachfolger.

Die ARD zeigt die neuen Folgen von „Wer weiß denn sowas?“ ab dem 7. Oktober 2024 montags bis freitags ab 18 Uhr im TV und online in der Mediathek.