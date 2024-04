„Tagesschau“: Aldi veräppelt ARD-Nachrichtensendung – „Das ist nicht fair“

Zugegeben: So manche Push-Nachricht, die man tagtäglich so auf sein Smartphone bekommt, ist nicht zwingend das, was man gerade lesen will. Manche wiederum sind spannend, manche regen gar zum Schmunzeln an. Diejenige, über die sich nun aber der Discounter Aldi Süd in einem Instagram-Posting lustig macht, hatten wohl die wenigsten erwartet. So pushte die ARD-Nachrichtensendung „Tagesschau“ folgende „Breaking News“: „Es ist wieder kälter geworden“.

Das stimmt zwar, hätte aber auch durch ein einfaches Öffnen des Fensters in Erfahrung gebracht werden können. Und so nutzte die Social-Media-Abteilung von Aldi Süd seine Chance und erdachte sich auch mal die ein oder andere Push-Nachricht. Und die hatten es in sich.

Aldi Süd veräppelt die „Tagesschau“ via Instagram-Posting

Beispiele gefällig? „Eilmeldung: Schokolade schmilzt in der Sonne“, „Orangen heißen Orangen, weil sie orange sind“, „Einkaufswagen fahren auch ohne Führerschein erlaubt“, oder „Vom Salat schrumpft kein Bizeps“.

Von Aldi Süd heißt es dazu: „Diese Woche überschlagen sich die News wieder mal. Tagesschau, wir hätten da noch ein paar wichtige Infos zu verkünden. Bitte mit aufnehmen, Danke.“ Ob es die Breaking News der Aldi-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern ebenfalls zur „Tagesschau“ schaffen? Wir werden sehen. Klar ist jedoch: Spaß machen sie auf jeden Fall.

„Es ist nicht lustig, sich über den ÖRR lustig zu machen. Das ist nicht fair. Wir bezahlen dafür“, scherzt beispielsweise ein Instagram-Follower. Eine andere ergänzt: „Ihr seid der Knaller.“ Während ein weiterer die einzig wichtige Eilmeldung für Aldi-Einkaufende verkündet: „Einzig wahre Eilmeldung bei ALDI: Kasse 2 öffnet gleich für Sie. Legen Sie Ihre Einkäufe auf das Kassenband.“

Na, dann sind wir mal gespannt, was sich Aldi Süd noch so lustiges ausdenkt. Um 20 Uhr kommt schließlich täglich die „Tagesschau“, da wird sich doch was finden lassen.