„Wer weiß denn sowas?“: Pahde-Zwillinge ganz aus dem Häuschen – „Wirst es nicht glauben“

ARD-Moderator Kai Pflaume hat schon diverse Gäste in den Studiohallen bei „Wer weiß denn sowas?“ empfangen, Zwillinge sind aber wohl eher eine Seltenheit. Am Donnerstagabend (25. Mai) treten jetzt Valentina und Cheyenne Pahde im Zwillings-Duell gegeneinander an.

Keine leichte Aufgabe. Immerhin zeigen sich die beiden doch sonst immer als eng verbunden. Dass es definitiv eine innere Verbindung gibt, die von außen nicht sichtbar ist, zeigt gleich zu Beginn ihres „Wer weiß denn sowas?„-Auftritts, bei dem plötzlich beide Frauen ganz aus dem Häuschen sind.

„Wer weiß denn sowas?“-Gäste sorgen für Überraschung

Grund für die Begeisterung ist eine Frage von Moderator Kai Pflaume. Wobei die zunächst noch gar nichts mit dem eigenen Spiel zu tun hat. Er will von Cheyenne wissen: „Wie lange hat es gedauert, bis ihr euch heut abgesprochen hattet, was ihr anzieht?“ Als hätte die nur auf die Frage gewartet, antwortet sie prompt: „Gar nicht, tatsächlich.“

Doch das Klamotten-Thema ist noch längst nicht vom Tisch. Cheyenne erzählt aufgeregt: „Du wirst es uns nicht glauben. Valentina kam aus dem Urlaub, ich kam aus München und wir hatten fast dasselbe dabei und haben uns nicht abgesprochen.“

Pahde-Zwillinge sind ganz begeistert

Ganz ernst klingt es nicht, als sich Kai Pflaume überrascht zeigt. Dann legt Valentina nochmal nach und sagt: „Beide Jeans, beide Federn, beide Pastell.“ Und Cheyenne sagt: „Irre, oder?“ Von Valentina heißt es daraufhin: „Man könnte denken, wir sind Zwillinge.“

Wie ähnlich die beiden beim Packen für die Show gedacht haben, zeigt sich nochmal so richtig, als Kai Pflaume dazu auffordert, aufzustehen und die Looks dem Publikum und der Kamera nochmal in Gänze zu präsentieren. Während Cheyenne auf einen weißen Blazer mit Federn am Saum und dazu hohe Schuhe und eine Jeans gesetzt hat, strahlt Valentina im zarten rosa Blazer mit Federn an den Ärmeln, blauer Jeans und hohen Schuhen. „Das ist diese innere Verbindung“, stellt Pflaume bewundernd fest.

Die ARD zeigt „Wer weiß denn sowas?“ montags bis freitags ab 18 Uhr im TV und online in der Mediathek.