George Clooney macht sich über ARD-Moderator Kai Pflaume lustig

Blendend aufgelegt war George Clooney, als er am Mittwochabend(24. Mai) den roten Teppich der „Charity Gala“ der Postcode-Lotterie betrat. Der Hollywood-Star strahlte in die Kameras, nahm sich später sogar noch Zeit, um der versammelten Presse Rede und Antwort zu stehen.

Eines war dabei schnell klar: Der Superstar kann über sich selber lachen. Alle zwei bis drei Jahre sei er in Düsseldorf, erzählte George Clooney unserer Redaktion. Der Grund: Er lasse hier seine Knie behandeln. Auf Nachfrage, was dann los sei, hieß es vom zweifachen Oscar-Gewinner bloß: „Die sind mittlerweile auch schon 62 Jahre alt.“

George Clooney nimmt Kai Pflaume auf den Arm

Und auch ARD-Star Kai Pflaume, der als Moderator durch den Abend führte, bekam die Witze von George Clooney zu spüren. Man muss ihm aber zugestehen: Kai Pflaume hatte angefangen. Er soll den nächsten Gast möglichst groß ankündigen, hatte Pflaume in seiner Anmoderation gesagt und stellte Clooney dann auch als zweifachen „Sexiest man alive“ vor, nicht aber ohne den Zusatz, „das ist aber schon lange her“.

George Clooney hatte in Düsseldorf richtig Spaß. Foto: Dominik Göttker

Klar, dass Clooney das nicht auf sich sitzen lassen konnte. Kurz nachdem ihn Pflaume gefragt hatte, was es denn bei ihm zum Frühstück gebe und der 62-Jährige ehrlich „Nutella“ geantwortet hatte, musste Pflaume klarstellen, dass so ungesundes Zeug bei ihm nicht auf den Frühstückstisch komme.

„Du siehst sehr gut für 74 Jahre aus“

Er mache sich jeden Morgen selbst Porridge, berichtete Pflaume. „Das machst du?“, fragte Clooney überrascht. Und weiter: „Dann sollte ich das auch tun. Du siehst sehr gut für 74 Jahre aus.“

Das wiederum konnte Pflaume nicht auf sich sitzen lassen. So berichtete Georg Clooney, dass er vor seiner Karriere als Schuhverkäufer für Frauen gearbeitet habe. „Ich hatte wirkliche Horror-Jobs, ich habe Frauenschuhe verkauft. Es ist ein schrecklicher Job. Es klingt nach Spaß, ist es aber auf keinen Fall. Ich weiß nicht, was euer Problem mit der Schuhgröße ist", scherzt der 62-Jährige, als Pflaume ihn mit den Worten „Also bist du der wahre Al Bundy" unterbrach. Da musste dann auch Clooney wieder lachen. „Ja, ganz genau", so der Megastar.