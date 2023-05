„Wer weiß denn sowas?“: Neuer Job für Kai Pflaume? RTL-Star Lola Weipper macht irres Angebot

Am Dienstagabend (23. Mai) gibt es bei „Wer weiß denn sowas?“ das Duell der Moderatorinnen. Die Gäste Lola Weippert und Laura Papendick treten in der ARD gegeneinander an und stellen sich den kuriosen Fragen, die wie immer von Kai Pflaume vorgetragen werden.

Während RTL-Star Lola Weippert gemeinsam mit Bernhard Hoëcker zockt, tritt Moderatorin Laura Papendick gemeinsam mit Elton bei „Wer weiß denn sowas?“ an. Doch bevor es losgeht, halten die Moderatorinnen ein kurzes Pläuschen mit Kai Pflaume und stellen sich kurz vor. Als Lola Weippert an der Reihe ist, kommt es zu einer überraschenden Aussage.

„Wer weiß denn sowas?“: RTL-Star kauft Bauernhof

RTL-Moderatorin Lola Weippert hat sich mittlerweile einen Namen in der Branche gemacht. Neben Formaten, wie „Das Supertalent“ oder „Temptation Island“, arbeitete die 27-Jährige auch lange Zeit beim Radio. Aktuell probiert sie sich auch als Yoga-Coach und ist nebenbei auch noch erfolgreiche Influencerin.

Neulich erfüllt sie sich einen Wunsch, der mal so gar nichts mit ihrem aktuellen Lifestyle zu tun hat: Lola Weippert hat sich einen Bauernhof gekauft! Das macht Moderator Kai Pflaume natürlich neugierig: „Du willst dich demnächst dem Landleben widmen? Werden denn da auch Tiere leben?“ Der RTL-Star erzählt, dass sie mit ihrer gesamten Familie dorthin ziehen möchte. Prompt erhält auch Kai Pflaume eine Einladung.

Kai Pflaume bekommt Jobangebot

Der Moderator möchte wissen, ob Lola Weippert dann auch landwirtschaftlich aktiv wird. „Bei mir überlebt keine Zimmerpflanze, deswegen weiß ich nicht, ob ich das hinbekommen würde“, entgegnet die 27-Jährige. Dann kommt ihr ein genialer Einfall: „Wenn du der Gärtner sein willst, mache ich das mit dir!“

Kai Pflaume scheint nicht ganz abgeneigt von dieser Idee. Nachdem er ein paar Sekunden grübelt, sagt er: „Wir werden mal darüber reden.“ Sicherlich eine schöne Vorstelllung, doch die ARD-Zuschauer würden ihn mit Sicherheit vermissen.

Die ARD zeigt „Wer weiß denn sowas?“ montags bis freitags ab 18 Uhr im TV und online in der Mediathek.