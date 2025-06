„Temptation Island“: Lola Weippert entlarvt Kandidaten auf Dating-App

Beim Wiedersehen der aktuellen „Temptation Island“-Staffel knallte es gewaltig! Moderatorin Lola Weippert (29) stellte Kandidat Kevin (29) zur Rede. Der Grund? Eine pikante Entdeckung auf einer Dating-Plattform.

Kevin hatte das TV-Experiment vorzeitig abgebrochen, weil er seine Freundin Danka (24) vermisste. Im Wiedersehen betonte er, dass Danka die Einzige für ihn sei. Doch Lola konfrontierte ihn: „Ich kann dir das ehrlich gesagt nicht glauben, weil ich habe dein Profil auf einer Dating-Plattform entdeckt. Wie kann sowas sein?“

„Temptation Island“-Kandidat in der Bredouille

Kevins Reaktion? Alles andere als souverän! „Haste ja? Was weiß ich. Ich nutze diese Kacke gar nicht“, versuchte er sich herauszureden. Zuvor hatte Danka unter Tränen von der Belastung ihrer Beziehung gesprochen vor allem wegen Kevins früherem Fremdgehen. „Temptation Island“ sollte das Vertrauen wiederherstellen, doch die Wunden waren tief.

Nach der Show traf Kevin sich erneut mit einer Affäre, angeblich, um etwas zu klären. Ein Schlag ins Gesicht für Danka. In der aktuellen Folge der RTL-Show bekamen die Zuschauer lediglich einen kurzen Einblick in das Wiedersehen der ehemaligen Kandidaten. Auf die vollständige Reunion müssen sich Fans jedoch noch eine Woche gedulden. Dabei gibt es reichlich Gesprächsstoff.

Das große Wiedersehen von „Temptation Island“ zeigt RTL+ in zwei Teilen. Der erste Abschnitt ist in Folge 13 (12. Juni) zu sehen, der zweite folgt in Folge 14 (19. Juni).