„Temptation Island“-Star in Entzug: So geht es ihm aktuell

Wochenlang war es still um Nico Legat, nun spricht er offen über seine Alkoholprobleme. Der „Temptation Island“-Star meldet sich nach längerer Funkstille wieder bei seinen Fans. Auf Instagram hatte er sich zuletzt kaum gezeigt. Jetzt gewährt er erneut Einblicke in sein Leben und berichtet: Er befindet sich in Therapie.

Schon früher war er wegen seiner Sucht in einer Klinik. Damals verbrachte er fünf Wochen im Entzug. Nun nimmt er an einem weiteren achtwöchigen Programm teil. Laut RTL erklärte er in einer Instagram-Story, die inzwischen gelöscht wurde: „Ich bin auf jeden Fall auf einem extrem guten Weg.“

Nico Legat: „Temptation Island“-Star meldet sich zurück

Die Aufnahme zeigte ihn in einem einfachen Einzelzimmer. Den genauen Ort seiner Behandlung will er nicht preisgeben. Doch seine Worte deuten auf eine klare Richtung. Legat wirkt entschlossen, sein Leben zu verändern. Zu Beginn der Therapie standen für Legat viele Untersuchungen und Gespräche an. Er beschrieb den ersten Tag als „intensiv“ und „lang“.

In den kommenden Wochen möchte er seine Follower weiter über den Verlauf seiner Behandlung informieren. Viele hätten ihn gefragt, wie es dort abläuft. Daher wolle er sich bald ausführlicher äußern. Bereits Anfang Mai machte er seine neue Therapie öffentlich. Gegenüber RTL sagte er: „Jetzt ist der Punkt gekommen, an dem ich sage: Es reicht. Ich übernehme Verantwortung, hole mir Hilfe und arbeite aktiv an mir.“

Er wolle stärker zurückkommen und sein Leben wieder ordnen. Das Ziel sei, dauerhaft von der Sucht loszukommen. Seine Alkoholprobleme thematisierte Legat schon vor zwei Jahren. Besonders nach seiner Teilnahme bei „Temptation Island“ sprach er offen darüber.

In der Show hatte er seine damalige Freundin Sarah betrogen – vor laufender Kamera. „Temptation Island“ war für ihn ein Wendepunkt. Dort begann seine öffentliche Auseinandersetzung mit sich selbst.

