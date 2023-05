„Wer weiß denn sowas?“: Kai Pflaume verhöhnt ESC-Star und Elton – „Habt doch keine Ahnung“

In der ARD gibt es am Freitagabend (12. Mai 2023) schonmal einen kleinen Vorgeschmack auf das große Finale des „Eurovision Song Contest“, welches am Samstag stattfindet. Bei „Wer weiß denn sowas?“ tritt Moderationslegende Peter Urban gegen Sänger Chris Harms an. Der Frontmann von „Lord of the Lost“ vertritt mit seiner Band Deutschland beim diesjährigen ESC in Liverpool.

Es geht heiß her im Studio von „Wer weiß denn sowas?“. Während Peter Urban mit Bernhard Hoëcker spielt, ist ESC-Kandidat Chris Harms mit Elton in einem Team. Letztere schlagen sich zu Beginn gut. Doch als sie bei einer Frage plötzlich ins Stocken geraten, kassieren sie einen fiesen Spruch von Moderator Kai Pflaume.

„Wer weiß den sowas?“: Team Elton steht auf dem Schlauch

Zugegeben: Elton und „Lord of the Lost“-Frontmann Chris Harms wirken bei folgender Frage der Überraschungs-Kategorie schon ziemlich ahnungslos: „Alchemisten hatten keine Chance, Edelmetalle zu erzeugen, weil…

A) sie keine 1000 Grad Celsius heißen Feuer erzeugen konnten.

B) dafür das erst 2005 entdeckte Element Caesium benötigt wird.

C) Gold nur im Weltall entstehen kann.

Intuitiv sind die beiden für Antwortmöglichkeit A. Doch bevor sie sich entscheiden, grätscht auch schon Kai Pflaume dazwischen.

Moderator mit spitzer Bemerkung

Nach langen Überlegungen im Team von Elton, versucht Kai Pflaume die Sache etwas zu beschleunigen. „Ihr habt auch noch euren Publikumsjoker, denkt daran“, wirft der Moderator plötzlich ein.

Doch Elton und Chris Harms lassen sich erstmal nicht beirren und diskutieren weiter. Letztendlich lenkt der Sänger jedoch ein und möchte ebenfalls das Publikum im Studio befragen. Für Pflaume der einzig logische Weg: „Nehmt den Joker, ihr habt doch eh keine Ahnung“. Mit dieser scherzhaften Bemerkung bringt der ARD-Star nicht nur die Teams zum Lachen. Auch die Zuschauer amüsieren sich über diesen provokanten Witz des 55-Jährigen.

Die ARD zeigt „Wer weiß denn sowas?“ montags bis freitags ab 18 Uhr im TV und online in der Mediathek.