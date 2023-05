„Wer weiß denn sowas?“: Kai Pflaume bringt „Bares für Rares“-Star in die Bredouille – er merkt es sofort

Am Mittwochabend (24. Mai 2023) liefern sich die „Bares für Rares“-Stars Sven Deutschmanek und Heide Rezepa-Zabel ein spannendes Quiz-Duell bei „Wer weiß denn sowas?“. Normalerweise sind sie die Experten und werden um Rat gefragt. Doch nun lernen die Gäste etwas in der ARD-Show dazu.

Während Heide Rezepa-Zabel gemeinsam mit Bernhard Hoëcker zockt, tritt ihr Kollege Sven Deutschmanek gemeinsam mit Elton bei „Wer weiß denn sowas?“ an. Bevor es ernst wird, halten die Kunst-Experten ein kurzes Pläuschen mit Kai Pflaume und stellen sich kurz vor. Im Gespräch mit der Kunsthistorikern bringt der Moderator sie plötzlich in eine missliche Lage.

„Wer weiß denn sowas?“-Moderator disst „Bares für Rares“-Cast

Eigentlich will Kai Pflaume nur huldigen, dass Heide Rezepa-Zabel nicht nur fleißig studiert hat, sondern letztendlich auch einen Doktortitel bekam. „Promoviert an der Uni in Berlin. Kunstgeschichte und Betriebswirtschaftslehre studiert. Eigentlich fürs Fernsehen völlig überqualifiziert, oder?“, scherzt Kai Pflaume.

Doch der vermeintliche Witz kommt bei der „Bares für Rares“-Expertin nicht ganz so an. Sichtlich verwirrt von dieser Frage antwortet sie: „Ich sehe das schon als Herausforderung.“ In Richtung Sven Deutschmanek haut der Moderator anschließend raus: „Du meinst, mit den anderen zusammenzuarbeiten, die nicht so akademische Abschlüsse haben, so abgebrochene…“

Hysterisch lacht Heide diesen Witz weg und versucht sich aus der Situation zu retten, ohne etwas Falsches zu sagen. Bei Sven Deutschmanek ist die Spitze des Moderators jedoch angekommen, wie sich kure Zeit später zeigt.

Moderator rudert schnell zurück

Als Kai Pflaume anschließend Sven Deutschmanek begrüßt, spricht er als Erstes das eben Gesagte an und versucht dies zu entschärfen: „Da muss ich dich ja ausklammern. Du hast ja, wie Elton, eine abgeschlossene Ausbildung. Nur halt nicht im Bereich der Kunstgeschichte.“

Der „Bares für Rares“-Experte nimmt den Scherz des Moderators jedoch mit Humor und kann letztendlich sogar darüber lachen. Puh, da hat sich Kai Pflaume aber noch rechtzeitig gerettet.

Mehr News:

Die ARD zeigt „Wer weiß denn sowas?“ montags bis freitags ab 18 Uhr im TV und online in der Mediathek.