George Clooney in Düsseldorf: Kaum einer hat es gemerkt

Hier hätte man einen Weltstar wie George Clooney wohl eher nicht erwartet. Ein riesiger Parkplatz in Reisholz, umringt von Fabriken, ein typisches Düsseldorfer Industriegebiet. Der Himmel grau, ein bisschen frisch ist es am späten Nachmittag.

Einen George Clooney kann das jedoch nicht beeindrucken, auch wenn er zur Begrüßung die wartenden Journalisten kurz fragte, wo denn die Sonne geblieben sei. Der 62-Jährige war schließlich für den guten Zweck in die NRW-Landeshauptstadt gekommen.

George Clooney besucht Charitygala in Düsseldorf

Die Deutsche Postcodelotterie hatte unter dem Motto „Stand Up for human rights“ zur Wohltätigkeitsgala geladen. Und George, der war als Stargast gekommen. Seit Jahren schon setzen sich der Hollywoodstar und seine Frau Amal für Menschenrechte ein. Am Mittwoch (24. Mai) war die 45-jährige Anwältin nicht dabei. Sie sei mit den Kindern in Frankreich plaudert der Megastar ganz entspannt auf dem roten Teppich.

Düsseldorf sei für die Clooneys aber kein fremdes Pflaster. „Ich komme alle paar Jahre wegen meiner Knie hierher“, berichtet der Schauspieler. Und auch seine Frau fühle sich hier sehr wohl. Ihre Eheringe hätten sie sogar in Düsseldorf gekauft, so Clooney.

George Clooney schwärmt von Düsseldorf

Und auch insgesamt sei Düsseldorf „eine schöne Stadt“ in die er gerne alle zwei bis drei Jahre komme, wie er gegenüber unserer Redaktion verriet. Doch George war ja nicht nur zum Plaudern über die Landeshauptstadt gekommen.

Im Gespräch mit ARD-Moderator Kai Pflaume scherzte der zweifache Oscar-Gewinner über das Alter, schlug aber auch ernstere Töne an. Clooney sprach über die Arbeit seiner Frau Amal, die IS-Gefangenen zu ihrem Recht verhelfen konnte, aber auch über sein eigenes Leben. „Wir hatten Glück“, sagt der Hollywoodstar deutlich. „Und Glück ist etwas, das man teilen und weitergeben sollte.“

Es sind wahre Worte, vor allem im Hinblick auf das, was derzeit in dieser Welt passiert. Seinen Auftritt in Düsseldorf hat übrigens kaum einer mitbekommen. Aus Sicherheitsgründen war der Besuch von George Clooney so lange wie möglich geheim gehalten worden.