Flughafen Düsseldorf: Airline steuert neues Ziel an – für Reisende ist es ein Meilenstein

Da werden sich aber einige Reisenden am Flughafen Düsseldorf sehr freuen. Denn künftig wird eine große Airline wieder ein Ziel ansteuern, welches in den letzten drei Jahren nicht vom Airport in der Landeshauptstadt von NRW direkt zu erreichen war.

Jetzt hat sich die Airline dazu entschieden, den großen Airport wieder vom Flughafen Düsseldorf anzufliegen. Reisende können über das Drehkreuz viele andere Regionen erreichen.

Neues Reiseziel vom Flughafen Düsseldorf

„Von Düsseldorf können Urlauber bald wieder direkt nach Atlanta (USA) fliegen – und schon ab dem 10. Mai. Die US-amerikanische Fluggesellschaft Delta Air Lines nimmt nach dreijähriger Pause wieder Kurs auf die Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens. Bis zum 27. Oktober wird die Direktverbindung zwischen Düsseldorf und Atlanta dreimal wöchentlich bedient“, heißt es in einer Pressemitteilung des Flughafens. Von Atlanta aus können Reisende über 200 US-amerikanischen Binnenzielen und Destinationen in Nord-, Mittel- und Südamerika per Flugzeug erreichen.

Für Reisende ist es der erste transatlantische Direktlug nach der Corona-Pandemie und damit ein absoluter Meilenstein. Bisher mussten sie nämlich mindestens einmal umsteigen, um in die USA zu kommen.

“Düsseldorf war seit 2006 bis zum Ausbruch der Pandemie ein wichtiger Standort in unserem weltweiten Streckennetz. Wir freuen uns, wieder ab Nordrhein-Westfalen zu fliegen. Urlaubs- und Geschäftsreisende sowie Fluggäste, die Freunde oder Verwandte besuchen, haben nun eine gute Verbindung in die USA. Dazu nahtlose Anschlussmöglichkeiten zu allen wichtigen Zielen in Nord- und Südamerika“, so Thomas Brandt, Sales Manager für Zentral- und Osteuropa der Delta Air Lines.

Flughafen Düsseldorf: Wieder Direktflüge in die USA

„Auch wenn die Strecke nach Deutschland in diesem Jahr nur saisonal bedient wird, hat die erste transatlantische Direktverbindung nach Corona eine wichtige Signalwirkung“, erklärt Lars Redeligx, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Düsseldorf GmbH. „Wir freuen uns, dass wir die langjährige, sehr erfolgreiche Zusammenarbeit mit Delta nach der pandemiebedingten Unterbrechung endlich fortsetzen können. Die Verbindung ist für Tourismus und Wirtschaft gleichermaßen wichtig. Unser Airline-Partner Delta bietet den Fluggästen ein Top-Produkt mit hervorragenden Anschlussmöglichkeiten von Atlanta aus.“

Nun bleibt nur noch abzuwarten, wie gut die Wiederaufnahme der Strecke bei den Reisenden am Flughafen Düsseldorf ankommt. Sollte es viele Urlauber ansprechen, wird sie sicherlich nicht wieder für drei Jahre verschwinden.