Flughafen Köln/Bonn & Düsseldorf: Reisende müssen sich warm anziehen – Flüge werden deutlich teurer

Wer in diesem Sommer seinen Urlaub vom Flughafen Köln/Bonn und Düsseldorf aus antreten möchte, der muss jetzt ganz stark sein. Flüge werden deutlich teurer!

Vielleicht hast du es schon gemerkt, als du deinen Flug vom Flughafen Köln/Bonn und Düsseldorf gebucht hast: Die Preise sind teurer geworden. Und das hat auch einen Grund. Obwohl die Corona-Pandemie inzwischen vorbei ist, werden immer noch deutlich weniger Flüge als etwa im Jahr 2019 gebucht.

Flughafen Köln/Bonn & Düsseldorf: Eher wenige Billigtickets

Der Urlaubs-Sommer 2023 wird teurer! Wie die „Rheinische Post“ berichtet, liegen die angebotenen Kapazitäten im nächsten Juli noch immer um knapp ein Viertel niedriger als im Juli 2019. Das zeigen die Erkenntnisse einer bisher unveröffentlichten Studie des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR).

„Als Gesamttrend ist klar, wir haben weniger Angebot. Falls die Nachfrage im Sommer aber sehr hoch sein wird, ist damit klar, dass es eher nur wenige echte Billigtickets geben wird“, sagt DLR-Studienautor Peter Berster.

Flughafen Köln/Bonn & Düsseldorf: Umwelt spielt große Rolle

Zwar wollen die Deutschen häufig in den Urlaub, doch der innerdeutsche Flugverkehr geht gegenüber 2019 deutlich zurück. „Die Billigflieger haben ihre Kapazitäten innerhalb Deutschlands stark gesenkt“, sagt der Hamburger Luftfahrtexperte Gerald Wissel.

Eine große Rolle spielt auch, dass Dienstreisen mit dem Flugzeug innerhalb Deutschlands außer Mode gekommen sind. Inzwischen ersetzen Videokonferenzen solche Termine. Und auch das Thema Umwelt spielt eine große Rolle: „Angesichts der Klimadebatte nehmen glücklicherweise gerade innerdeutsch viele Bürger auch einmal gerne die Bahn statt zu fliegen“, erklärt Werner Kindsmüller, Vorsitzender der Initiative Kaarster gegen Fluglärm. Und auch Unternehmen stecken sich selbst Umweltschutz-Ziele. Deswegen wird häufig auf Bahn-Reisen umgestiegen.

Flughafen Köln/Bonn & Düsseldorf: Auch weniger Auslandsflüge

Doch auch Flüge in das Ausland werden deutlich weniger geplant als noch im Jahr 2019. Zwar nehmen die Kapazitäten in die Türkei (plus zwölf Prozent) und nach Griechenland (plus vier Prozent zu, doch nach Spanien als wichtigstem Urlaubsland heben in diesem Sommer ab allen deutschen Airports elf Prozent weniger Flieger ab. „Da die Anzahl der geplanten Flüge in viele Länder wie Spanien, Italien oder Portugal unter den Werten von 2019 liegen werden, könnte es bei hoher Nachfrage schon teilweise zu deutlich höheren Ticketpreisen kommen“, wird DLR-Experte Berster von der „Rheinischen Post“ zitiert.