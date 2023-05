Flughafen Köln/Bonn: Airline steuert zwei neue Ziele an – Preis klingt wie ein Witz

Zwei neue Ziele für den Flughafen Köln/Bonn! Doch das ist noch nicht alles – für Mallorca-Liebhaber gibt es noch weitere gute Nachrichten…

Das kann doch nur ein Witz sein, oder? Mit der irischen Fluggesellschaft Ryanair kannst du für knapp 35 Euro vom Flughafen Köln/Bonn nach Palma de Mallorca fliegen! Und es geht sogar noch günstiger: Je nach Abflugort gibt es das Malle-Ticket sogar für schlappe 20 Euro!

Flughafen Köln/Bonn freut sich über neue Ryanair-Pläne

Wie der „Express“ berichtet, rüstet Ryanair für den Sommer 2023 nochmal ordentlich auf. Es soll so viele Mallorca-Flüge wie noch nie zuvor geben! So wird die Fluggesellschaft ab sofort von 87 Flughäfen aus die Balearische Insel anfliegen. Und auch in Deutschland und Österreich fliegt Ryanair im Sommer von zwei weiteren Städten aus nach Palma, der Hauptstadt von Mallorca. Ab sofort verbindet die Airline Paderborn und Klagenfurt mit Direktflügen nach Mallorca.

Von Köln aus fliegt Ryanair insgesamt 39 Routen an. Dazu kommen jetzt auch zwei neue Reiseziele. Lanzarote und Venedig. Dabei wird Lanzarote insgesamt viermal pro Woche angeflogen und Venedig sechsmal pro Woche. „Ryanair ist eine große Airline und ein wichtiger Partner für den Flughafen Köln/Bonn. Deswegen freuen wir uns, dass Ryanair das Programm in Köln nochmal aufstockt“, sagte ein Sprecher des Flughafens gegenüber dem „Express.“

Flughafen Köln/Bonn wichtiger Standpunkt für die Airline

Insgesamt fünf Flieger hat Ryanair in Köln stationiert. Damit ist die NRW-Stadt neben Berlin (neun Flugzeuge) die wichtigste Basis in Deutschland. Außerdem neu: Ein weiteres Flugzeug der Airline am Flughafen in Mallorca. Damit beherbergt der Flughafen in Palma de Mallorca jetzt 15 Maschinen von Ryanair.