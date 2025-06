Mallorca: Aufruhr am Ballermann – Polizei geht drastischen Schritt

Wer in diesem Jahr am Ballermann auf Mallorca entlang flaniert, dem ist sicherlich die erhöhte Polizeipräsenz aufgefallen. Nicht nur an der Promenade patrouillieren die Beamten rund um die Uhr, sondern auch vor den großen Partytempeln sieht man meist Einsatzfahrzeuge der örtlichen und nationalen Polizei.

Dabei kontrollieren die Beamten nicht nur die Einhaltung der Regeln für die Urlauber, sondern auch den illegalen Straßenverkauf. Nun erhöht die Polizei ihre Präsenz am Ballermann auf Mallorca erneut – doch dieses Mal ist der Grund ein völlig anderer.

Mallorca: Hoher Ansturm erwartet

Ab dem Moment, wo die Saison auf Mallorca beginnt, landen tagtäglich dutzende Flieger mit deutschen Urlaubern am Flughafen von Palma. Die Insel ist wegen des Wetters ein beliebtes Reiseziel für Touristen. Viele reisen speziell nach Arenal, um am Ballermann zu feiern.

Auch wenn deutsche Urlauber am Ballermann deutlich in der Überzahl sind, zieht es auch andere Nationen in die berühmt berüchtigte Partyhochburg. So feiern auch Menschen aus den Niederlanden oder Frankreich gerne mal vor Ort. Nun kommt jedoch eine ganz neue Gruppe an die Playa de Palma – Grund genug für die Polizei aktiv zu werden.

Mallorca: Polizei trifft Vorkehrungen

Im Juni wird es am Ballermann bekanntlich besonders kuschelig. Der Grund: Tausende Abiturienten reisen vom Festland auf die Sonneninsel, um ihren Abschluss zu feiern. Sie tummeln sich dabei nicht nur an den Partyhotspots, sondern vor allem am Strand.

Deshalb verschärft die örtliche Polizei von Llucmajor Anfang Juni ihre Präsenz in Arenal. Sie wollen dabei insbesondere den illegalen Straßenverkauf stärker kontrollieren und verhindern, dass Minderjährige Alkohol konsumieren.