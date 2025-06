Danni Büchner geht auf Mallorca einkaufen – Fans können nicht glauben, was sie sehen

Keine Gnade von Danni Büchner! Die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin und Fünffachmutter hat im Alltag alle Hände voll zu tun. Da bleiben einige Dinge ganz offenbar auf der Strecke.

So wie diese Woche, als Danni Büchner am Morgen auf Mallorca schnell einkaufen gehen wollte. Denn Zeit zum Anziehen hatte sie dafür zuvor nicht!

Danni Büchner geht einkaufen – im Pyjama!

In ihrer Instagram-Story will die einstige „Dschungelcamp“-Teilnehmerin eine Sache loswerden: „Ich muss ja immer lesen, ‘Danni Büchner hat nur Filter, nur mit Make-up sieht sie gut aus und ist arrogant‘“, erzählt die 47-Jährige, als sie gerade im Auto sitzt.

Und dann lässt sie die Bombe platzen, die genau das Gegenteil von dem beweisen soll, was ihr einige Kritiker nachsagen. Danni: „Also ich gehe jetzt mit Pyjama einkaufen. Denn ich habe es heute echt nicht geschafft […]. Deswegen muss ich jetzt so mal eben einkaufen.“

Tatsächlich sieht man die Wahlmallorquinerin anschließend in einem knappen Leo-Pyjama aus dem Auto aussteigen. Mutig! Schnell wird auch klar, wo Danni Büchner ein bisschen Geld ausgeben wird, als sie zum Laden zeigt. „Rossmann, ihr seht, kein Spaß!“

Und auch wenn ihr der Out-of-Bed-Look nicht viel auszumachen scheint, will Danni ihren Pyjama nicht den ganzen Tag tragen. „Heute wird ein guter Tag, heute habe ich einiges vor. Also als Erstes den Pyjama ausziehen“, so der TV-Star.

Was Danni sonst noch vorhatte, zeigt sie ebenfalls in ihrer Instagram-Story. Abends ging es noch auf eine White-Party im Nikki Beach Club auf Mallorca. Dort ließ sie sich wie gewohnt top gestylt und mit weißem Sommerkleid blicken. Von Pyjama keine Spur mehr, dafür aber mit Champagner und guter Laune.

