„Goodbye Deutschland“-Star Danni Büchner völlig aufgelöst – „Ist nicht immer einfach“

Vox-Star Danni Büchner (47) ist dafür bekannt, ihren Fans oftmals ihr ungefiltertes Ich zu zeigen. So gibt sie auf Instagram regelmäßig zahlreiche Einblicke in ihr Gefühls- und Familienleben.

Dabei scheut die ehemalige „Dschungelcamp“-Teilnehmerin nicht davor zurück, ganz offen und direkt ihrer eigenen Meinung freien Lauf zu lassen. Kein Wunder: Ihre Beiträge haben somit auch einen unterhaltsamen Effekt.

Doch aktuell zeigt „Goodbye Deutschland“-Danni Büchner in ihrer Instagram-Story eine ganz andere Seite von sich. Sie lässt ihren Tränen freien Lauf und ist extrem aufgewühlt. Was sind die Gründe dafür?

Vox-Star Danni Büchner durchlebt eine schwere Phase

Ihre rund 355.000 Follower bekommen derzeit einen Einblick in Danni Büchners emotional stark angespannten Zustand. Der Grund? Die täglichen Belastungen und der kräftezehrende Alltag als Mutter.

„Ihr seht, mein Sonntagmorgen war anscheinend nicht so gut. Ich habe gerade schon echt viel geweint. Eine Sache muss man sagen: Mutter sein ist nicht immer einfach. Und bedeutet auch nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen und dass alles leicht ist“, sagt sie unter Tränen, während sie mit nassen Haaren auf dem Bett sitzt.

„Ich bin einfach so traurig, wenn man sich streitet“

Doch was liegt der fünffachen Mutter so schwer auf dem Herzen? Es gehe dabei um ihre älteren Kinder. „Wenn sie größer werden ist es nicht immer einfach“, erklärt Vox-Star Danni Büchner. Und fügt hinzu: „Ich bin irgendwie sehr emotional. Wahrscheinlich hat das auch mit diesem Regel-Krams zu tun. Ich bin einfach so traurig, wenn man sich streitet.“

Alles in allem hält sich der Vox-Star mit weiteren Einzelheiten zurück. Im weiteren Verlauf enthüllt sie aber noch weitere Gründe für ihren emotionalen Zustand. Sie fühle sich extrem genervt von Menschen, die ihr noch etwas schulden, aber von denen jede Spur fehlt. Wen sie damit meint, verrät Danni Büchner ihren Fans jedoch nicht.