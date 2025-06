Eskalation im Mallorca-Flieger: Personal muss Reißleine ziehen – „Warum übertreiben Touris immer?“

Mallorca steht seit Jahren ganz oben auf der Liste der beliebtesten Urlaubsziele der Deutschen. Doch mit der wachsenden Beliebtheit wächst auch die Kritik – vor allem am Verhalten einiger Reisender, die sich bereits vor Ankunft wie im Ausnahmezustand benehmen.

Wie sehr die Realität manchmal vom Wunschbild eines entspannten Urlaubs abweicht, zeigt nun eine Mallorca-Influencerin auf TikTok – mit erschreckenden Szenen aus einem Flugzeug, das nach Palma starten sollte.

Mallorca: Flug nach Palma eskaliert

Schon vor dem Abflug eskaliert die Stimmung an Bord. In einem ihrer Videos berichtet die Influencerin: „Ich bin gerade auf dem Weg nach Hause und hier sind so viele Gruppen mit betrunkenen, singenden, schreienden Touristen.“ Der Lärm sei so groß gewesen, dass das gesamte Flugzeug davon beschallt wurde – und Ruhe? Fehlanzeige!

Statt Urlaubsstimmung herrschte laut ihrer Beschreibung schon beim Boarding Chaos. In den Videos sind feiernde und singende Menschen zu hören, die laut grölen und offenbar keinen Gedanken an die übrigen Passagiere verschwenden. „Warum sollten wir sowas auf Mallorca brauchen?“, fragt die junge Frau ihre Community. „Wir brauchen guten Tourismus und nicht sowas.“

Urlauber empört über Verhalten der Störenfriede

Was danach passiert, bleibt unklar – doch die Influencerin berichtet später, dass die Störenfriede schließlich von der Polizei mitgenommen worden sein sollen. Bilder davon zeigt sie nicht, doch der Vorfall sorgt im Netz für Aufsehen. Die Reaktionen auf TikTok lassen nicht lange auf sich warten und viele Nutzer machen ihrem Frust in den Kommentaren Luft: „Geht gar nicht! Solche Touristen sind einfach das allerletzte“, schreibt ein anderer Urlauber. „Warum übertreiben Touris immer? Und warum müssen sie allen anderen Reisenden so auf die Nerven gehen?“

+++ Mehr lesen: Mallorca: Flug von Köln eskaliert – es dauerte keine drei Minuten +++

Ob das Flugzeug nach dem ganzen Tumult tatsächlich noch wie geplant abgehoben ist, bleibt offen. Immerhin zeigt die Influencerin in einem weiteren Video, dass sie mittlerweile wieder gut zu Hause angekommen ist. Doch die Szenen ihres Mallorca-Flugs dürften vielen im Kopf bleiben – als abschreckendes Beispiel dafür, wie Urlaub besser nicht beginnt.

Mallorca kämpft seit Jahren mit den Schattenseiten des Massentourismus. Vor allem rund um die Playa de Palma häufen sich Beschwerden über Exzesse, Lärmbelästigung und respektloses Verhalten. Viele Einheimische fordern deshalb einen Wandel – hin zu nachhaltigerem, rücksichtsvollerem Tourismus.