Wirt weiß sich nicht mehr zu helfen – jetzt müssen Mallorca-Urlauber schlucken

Ein Tag am Strand auf Mallorca bedeutet oft, dass man früher oder später eine Toilette aufsuchen muss. Liegen keine öffentlichen Einrichtungen in der Nähe, suchen viele Urlauber Restaurants auf – ohne dort zu konsumieren.

Ganz zum Unmut einiger Wirte. Und das hat nun Konsequenzen! Denn in einem Ferienort auf der Insel hat ein Restaurantbesitzer sich dazu entschieden, für die Toilettennutzung fünf Euro zu verlangen. Bereits in vielen Betrieben ist es üblich, kleine Gebühren für die WC-Nutzung zu erheben. Doch fünf Euro scheinen ganz schön überzogen …

Toilettenproblem auf Mallorca sorgt für Ärger

Die Strände Mallorcas ziehen besonders in der Hochsaison täglich Tausende Besucher an. Viele zieht es danach in umliegende Restaurants oder Bars. Das verursacht nicht nur höhere Nebenkosten, sondern führt oft auch zu Problemen wie Müll, Verschmutzung und teils Vandalismus.

Ein Restaurant an Mallorcas Ostküste führt den hohen Preis ein, weil Touristen, laut Besitzer, teils rücksichtslos Toiletten nutzen und verschmutzen – ohne Bestellung oder Erlaubnis. Im Facebook-Beitrag des Mallorca-Experten Axel Thorer ist die Tafel zu sehen. Er schreibt dazu: „Hunderte (Tausende!) von Touristen sind, auch mit Kindern, in sein Lokal eingedrungen, haben sich erleichtert, alles benutzt und verschmutzt und sind zurück ans Meer – ohne etwas zu bestellen oder auch nur um Erlaubnis zu fragen.“

Die „Mallorca Zeitung“ berichtet, dass Strandtoiletten laut Vorschrift kostenfrei sein müssen. An abgelegenen Stränden fehlen sie jedoch völlig. Anders als in Deutschland gibt es auf Mallorca nur wenige öffentliche WCs. Kostenlos genutzt werden können hingegen Toiletten in Einkaufszentren und Bahnhöfen.

