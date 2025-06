Chaos am Flughafen Köln/Bonn – „Die Hölle“

Am Flughafen Köln/Bonn geriet der Start in den Urlaub für hunderte Reisende zum Albtraum. Statt Erholung erwarteten die Passagiere chaotische Zustände. Ein technischer Ausfall am Samstagmorgen (14. Juni) sorgte für massive Verzögerungen, die Betroffene stundenlang festhielten. Der Traum vom entspannten Urlaubsstart mündete in Stress und Frustration.

Gepäckausfall bringt Chaos am Flughafen Köln/Bonn

Der Flughafen Köln/Bonn meldete am Samstagmorgen eine defekte Gepäcksortieranlage im Terminal 2. Laut einer Sprecherin führten die Probleme zu langen Wartezeiten. Zwischenzeitlich wurde auf eine kleinere Anlage in Terminal 1 ausgewichen, doch auch hier kam es zu erheblichen Behinderungen. Techniker suchen weiter nach der Ursache.

Die Situation spitzte sich für viele Reisende weiter zu. Der „Express“ zitiert etwa einen Betroffenen: „Flughafen Köln, Ausfall der Gepäckbänder und völliges Chaos. Es war die Hölle!“ Viele Flüge starteten verspätet oder gar nicht. Am Umbuchungsschalter von Eurowings warteten Passagiere in einer langen Schlange – mit nur einer Dame am Schalter.

Urlaubsstart im Chaos: Kosten und Frust

Einige Reisende entschieden sich frustriert, zu anderen Flughäfen im Umland zu fahren, um ihren Urlaub doch noch zu retten. Andere mussten Ersatzflüge buchen, viele davon mit hohen zusätzlichen Kosten. Wie viele Betroffene ihre Reise nicht wie geplant antreten konnten, blieb unklar. Der Flughafen Köln/Bonn riet, sich direkt an die Airline zu wenden.

Leser Nick Pitzke schilderte, dass er seinen Flug verpasste und sich selbst um einen Ersatzflug kümmern musste. „Das war mit erheblichen Kosten verbunden“, erklärte er. Erst spät besserte sich die Lage im Terminal 2 langsam. Trotz funktionierender Bänder blieb für viele Reisende ein bitterer Nachgeschmack.

Der Flughafen Köln/Bonn informierte weiterhin über seine Website über Einschränkungen und bat um Verständnis. Techniker überprüfen das System intensiv, um künftige Ausfälle zu verhindern. Der verpatzte Urlaubsstart bleibt für viele Betroffene jedoch ein äußerst ärgerliches Erlebnis.

