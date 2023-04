Flughafen Dortmund: Unfassbare Masche! Männer täuschten Diebstahl vor

Unglaublich miese Nummer am Flughafen Dortmund! Nach einem geplanten Raubüberfall kommt nun die Wende: Die Täter haben anscheinend alles nur vorgetäuscht!

Bei der Vernehmung des vermeintlichen Diebes und der Zeugenaussage einer Mitarbeiterin am Flughafen passten so einige Details nicht zusammen, wie die Polizei Dortmund feststellte.

Flughafen Dortmund: Doch kein Überfall?

Am Montag (10. April) sollen Geschäftsräume im Flughafen Dortmund überfallen worden sein. Der Tatverdächtige – ein 49 Jahre alter Mann – soll eine hohe fünfstellige Bargeldsumme erbeutet haben. Mit diesen Informationen hatte die Polizei Mitte April anhand eines Fahndungsfotos nach dem Mann gesucht.

Dank zahlreicher Zeugenhinweise konnte die Polizei nun die Person identifizieren. Dabei handelt es sich um einen 49-Jährigen aus Werne im Münsterland an der Lippe, Kreis Unna. Allerdings stellt sich nun alles anders dar als gedacht.

Gaunerpaar fliegt auf

Bei den Aussagen des Verdächtigen und des vermeintlichen Opfers bemerkten die Ermittler allerdings mehrmals Unstimmigkeiten. Die mutmaßlich Geschädigte und der 49-Jährige widersprachen sich immer wieder selbst.

Wie dann herauskam, kannten sich beide bereits. Nach jetzigem Ermittlungsstand sollen sie unter einer Decke stecken und den Überfall inszeniert haben. Die Beute von 80.000 Euro in bar fand die Polizei in der Wohnung des Mannes.

Der nun als Komplize enttarnte 49-Jährige hatte am 10. April gegen 21.15 Uhr die Büroräume der Westfalenhallen GmbH im Flughafen betreten und die zehn Jahre ältere Frau womöglich mit einer in den Rücken gedrückten Waffe erpresst. So bugsierte er sie in Richtung des Tresors, ließ sich das Geld aushändigen und flüchtete anschließend.