Dortmund: Suche nach falschem Polizisten! Er handelte skrupellos

Dreiste Betrugsmasche in Dortmund!

Ein Mann gab sich als Polizist aus, nutzte die Verzweiflung eines älteren Herren gnadenlos aus – und wird jetzt von der echten Polizei gesucht.

Dortmund: Falscher Polizist mit Schockanruf

Anfang August 2022 klingelte bei einem älteren Herrn in Dortmund das Telefon. Am Apparat: Sein vermeintlicher Sohn. Er gab an, bei einem Verkehrsunfall eine Frau und ein Kind lebensgefährlich verletzt zu haben. Doch damit nicht genug.

Plötzlich war ein angeblicher Polizist am Telefon zu hören – mit einer Schocknachricht: 100.000 Euro Kaution seien fällig, damit der Sohn freigelassen werden könnte. Der ältere Herr reagierte in seiner Panik sofort und kramte alles zusammen, was er finden konnte.

Betrüger erbeutet 10.000 Euro

10.000 Euro in Form von Schmuck und Wertgegenständen übergab er an den Täter – ahnungslos, dass er einer ekelhaften Betrugsmasche aufgesessen war. „Diese widerliche und perfide Masche ist leider keine Seltenheit“, teilt die Polizei Dortmund mit und erklärt: „Die Ermittlungen gestalten sich oft schwierig, weil die Drahtzieher sich im Ausland befinden.“

Um den betrügerischen Fake-Polizist zu schnappen, sucht die Polizei nun mit einem Fahndungsfoto nach dem Mann:

Die Dortmunder Polizei sucht einen Betrüger. Foto: Polizei Dortmund

Wer den Verdächtigen kennt oder weiß, wo er sich aufhält, kann sich bei der Kriminalwache unter der 0231/132-7441 melden.