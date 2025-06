Essen: Streit in Wohngebiet endet blutig! Mann muss nach Messer-Attacke reanimiert werden

Heftige Messer-Attacke in Essen!

Am Dienstagabend (17. Juni) ist ein Streit laut Informationen von DER WESTEN in einem Wohngebiet im Stadtteil Frohnhausen eskaliert. Wie die Polizei gegenüber dieser Redaktion angab, waren zwei Männer vor einem Mehrfamilienhaus in der Bunsenstraße aneinander geraten, als plötzlich einer der beiden ein Messer zückte.

Essen: Polizei fasst Tatverdächtigen

Der Mann soll sein Gegenüber so schwer verletzt haben, dass dieser noch vor einem Wohnhaus auf offener Straße reanimiert werden musste. Er wurde in ein Krankenhaus abtransportiert. Weitere Angaben können die Essener Ermittler derzeit noch nicht zu seinem Gesundheitszustand abgeben.

Der Tatverdächtige konnte noch am Tatort festgenommen werden, wie ein Polizei-Sprecher am Dienstagabend angab. Laut Informationen von DER WESTEN sollen die Beamten vor Ort auch Zeugen im Wohngebiet zum Tathergang und weiteren Hintergründen der Tat befragt haben.

Hintergründe sind noch vollkommen unklar

Worum es in deinem Streit der beiden Männer ging und in welchem Verhältnis sie zueinander standen, ist derzeit noch vollkommen unklar. Die Ermittlungen nach der Messer-Attacke in Essen wurden eingeleitet und dauern an.

