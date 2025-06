A52 bei Essen: Fahrer schwebt nach heftigem Unfall in Lebensgefahr – stundenlange Sperrung nun aufgehoben

Auf der A52 bei Essen kam es in der Nacht auf Mittwoch (16. Juni) zu einem schrecklichen Verkehrsunfall. Es war kurz nach Mitternacht, als bei der Leitstelle der Feuerwehr Essen plötzlich der Notruf einging. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte fanden sie kurz vor der Ausfahrt Essen-Rüttenscheid in Fahrtrichtung Bochum ein stark beschädigtest Auto vor.

Es handelte sich dabei um einen Mercedes, im Inneren des Wagens war noch eine verletzte und dem Anschein nach bewusstlose Person. Rettungs- und Bergungsmaßnahmen wurden sofort eingeleitet. Die A52 bei Essen musste in Fahrtrichtung Bochum zunächst gesperrt werden.

A52 bei Essen: Person nach Unfall in Lebensgefahr

Das Fahrzeug prallte in die rechte Schutzplanke und überschlug sich danach mehrfach. Die Rettungskräfte befreiten den Mercedes-Fahrer aus dem beschädigten Auto und brachten ihn in ein Krankenhaus. Wie die Polizei am Montagmorgen gegenüber DER WESTEN bestätigte, erlitt der Fahrer lebensgefährliche Verletzungen. Weitere Verletzte gebe es keine, da keine anderen Verkehrsteilnehmer in den Unfall verwickelt gewesen seien.

Auf der A52 bei Essen kam es zu einem Unfall. Foto: WTVnews_Essen

Der Verkehr wurde von der Unfallstelle zurückgeführt. Ein Unfallaufnahmeteam ermittelt nun die genaue Unfallursache. Die A52 bei Essen musste längerfristig in Fahrtrichtung Bochum gesperrt werden. Bis kurz vor 7 Uhr liefen die Aufräumarbeiten, doch pünktlich zum Berufsverkehr wurde die Fahrbahn noch freigegeben. Der Verkehr sollte schon bald wieder fließen.

Weitere aktuelle News:

Sperrungen kommen auf die Verkehrsteilnehmer im Ruhrgebiet in den kommenden Wochen mehrere zu. Stau und strapazierte Nerven sind da vorprogrammiert. Unter anderem wird die A43 wegen Brückenarbeiten im Autobahnkreuz Herne zwischen dem Kreuz Recklinghausen und Herne-Eickel in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Aber auch auf der A59 bei Duisburg stehen Vollsperrungen an (hier alle Einzelheiten).