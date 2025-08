A1 im Ruhrgebiet: Massenkarambolage! Acht Verletzte – kilometerlanger Stau

Heftige Massenkarambolage auf der A1 im Ruhrgebiet! Am Samstagnachmittag (2. August) wurden gegen 16.10 Uhr nach mehreren Unfällen in Folge acht Menschen verletzt. Der Mega-Crash ereignete sich in der Nähe von Hagen zwischen den Anschlussstellen Volmarstein und Hagen-West in Fahrtrichtung Dortmund.

Aus bisher ungeklärter Ursache prallten zehn Autos und ein Kleintransporter auf mehreren hundert Metern Strecke ineinander. Die Unfallstelle zog sich über weite Teile der Fahrbahn der A1 im Ruhrgebiet, beteiligte Autos wurden teilweise erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

A1 im Ruhrgebiet: Acht Verletzte nach Massenkarambolage

Die Feuerwehr musste sich zusätzlich noch um auslaufende Betriebsmittel wie Öl und Kühlflüssigkeiten kümmern, deshalb waren auch noch umfangreiche Reinigungsarbeiten auf allen Fahrstreifen nötig. Wegen der vielen Verletzten löste die Feuerwehr einen sogenannten „Massenanfall von Verletzten“ aus. Rettungskräfte aus umliegenden Städten kamen zur Unterstützung.

Noch bevor die ersten Einsatzkräfte an der Unfallstelle eintrafen, kam es infolge des Rückstaus zu einem zweiten Unfall: Zwei Pkw krachten wenige hundert Meter hinter der ersten Unfallstelle. Auch diese Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtüchtig, mussten abgeschleppt werden. Glücklicherweise wurde bei diesem Crash niemand verletzt.

Auf der A1 im Ruhrgebiet kam es zu einer Massenkarambolage. Foto: Alex Talash

Kilometerlanger Stau auf der A1

Die A1 ist seit Samstagmittag in Fahrtrichtung Dortmund komplett gesperrt. Laut WDR staut sich der Verkehr auf über fünf Kilometer. Ob und wie viele Personen letztlich ins Krankenhaus gebracht werden mussten, ist noch nicht klar.

Einige der Beteiligten wurden vor Ort von Notfallseelsorgern betreut. Die Räumungs- und Reinigungsarbeiten dauern an. Wie lange die Sperrung letztlich noch bestehen bleibt, ist unklar. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.