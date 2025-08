Formel 1: Rosberg nimmt Antonelli komplett auseinander – „Runter auf Null!“

Kimi Antonelli ist in der Formel 1 der Rookie der Saison. Mit gerade einmal 18 Jahren bekam er bei Mercedes neben George Russell ein Cockpit. Ein überraschender Schritt von Mercedes – der auch mit viel Risiko verbunden war. Doch Antonelli galt als großes Versprechen bei Mercedes. Ein gescheitertes Versprechen?

Nico Rosberg ist mit dem jungen Italiener bei Mercedes in der Formel 1 zumindest nicht zufrieden. Der Ex-Pilot geht mit dem 18-Jährigen hart ins Gericht und kritisiert ihn aus einem Grund ganz besonders.

Formel 1: Rosberg geht mit Antonelli hart ins Gericht

Nach dem GP von Spa, das Antonelli auf Platz 16 beendete, nahm Rosberg kein Blatt vor den Mund und kritisierte Antonelli öffentlich. Der Deutsche kritisiert dabei nicht einmal die Fahrkünste Antonellis, sondern vielmehr das Drumherum. Denn der Rookie habe „dieses Jahr mit Sicherheit ein paar zu viele Ablenkungen akzeptiert“.

Hierbei soll Rosberg in erster Linie das Rennen in Imola meinen. Dort hat Antonelli den regionalen Fußballklub und einige seiner Freunde zu Besuch genommen. Zu viele Ablenkungen vor einem großen Rennen, meint der ehemalige Mercedes-Pilot.

Rosberg fordert Veränderungen

„All das musst du löschen, komplett löschen: Null, geh auf null runter mit diesem Zeug. Einfach nur du und dein Team, fahrt die Rennen, das ist es“, meint Rosberg. Außerdem führt er fort: „Auch keine Freunde und Familie, lass die alle daheim. Lass alles daheim, was dich ablenkt, bereite dich mit dem Team vor, geh in den Simulator, verdoppele die Simulatorzeit in der Fabrik – einfach Vorbereitung, Vorbereitung, Vorbereitung. Das ist das Beste, was er machen kann“, so Rosberg.

Rosberg wird diese Tipps an Antonelli mit Sicherheit ernst meinen. Schließlich kennt er den jungen Piloten bereits als Kind im Mercedes-Nachwuchs. Eigenen Aussagen zufolge finanzierte Rosberg teilweise Antonellis Karriere im Kart-Team in jungen Jahren. Den ehemaligen und den neuen Mercedes-Piloten verbindet somit bereits ein langer Weg.