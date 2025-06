Formel 1: Mercedes-Juwel Antonelli lässt ganz Italien hoffen – ist es endlich wieder so weit?

Es ist eine der beeindruckendsten Geschichten der jüngsten Formel-1-Historie: Kimi Antonelli, kaum volljährig, hat bei Mercedes bereits eines der begehrtesten und bedeutendsten Cockpits der Königsklasse erobert.

Fans hat der junge Italiener schon jetzt reichlich – und das nicht nur unter den Mercedes-Anhängern. Mit Italien setzt eine ganze Nation ihre Hoffnungen auf den talentierten Piloten. Denn seit mehreren Jahrzehnten gab es keinen italienischen Fahrer mehr, der an der Spitze der Formel 1 stand. Kann Antonelli das ändern?

Formel 1: Antonelli als Retter einer Nation?

Italien zählt zu den größten Formel-1-Nationen der Welt. Mit Ferrari stellt das Land eines der traditionsreichsten und erfolgreichsten Teams in der Geschichte des Motorsports. Doch obwohl die Marke im Rennsport so legendär ist, fehlt Italien seit Langem ein ebenso großer Fahrer.

Die letzte italienische Formel-1-Weltmeisterschaft liegt bereits 72 Jahre zurück. 1953 war es Alberto Ascari, der mit Ferrari den Titel holte – nachdem er dies auch schon im Jahr zuvor geschafft hatte. 1950 gewann Giuseppe Farina die erste Formel-1-Meisterschaft überhaupt, damals mit Alfa Romeo. Doch nun wartet Italien seit sage und schreibe sieben Jahrzehnten auf einen neuen Pilotenerfolg.

In diesem Jahr wird es mit Sicherheit noch nicht so weit sein. Aber mit Antonelli kommt Hoffnung auf – auch wenn der junge Fahrer noch nicht ganz vorne mitfährt.

Antonelli: Eine glorreiche Zukunft liegt vor ihm

Noch gehört Antonelli nicht zu den Titelfavoriten. In der aktuellen Weltmeisterschaft belegt er nach zehn Rennen den siebten Platz. Sein bisher größter Erfolg war der dritte Platz beim GP von Kanada (15. Juni), der ihm seine erste Podiumsplatzierung einbrachte. Rückschläge hatte es jedoch auch gegeben, etwa in Imola oder Barcelona, wo er die Rennen nicht beenden konnte – teils wegen eigener Fehler, teils unverschuldet. Antonelli ist jedoch erst 18 Jahre alt, und seine gesamte Karriere liegt noch vor ihm. Mercedes setzt großes Vertrauen in das junge Talent.

Bereits 2019 wurde Antonelli, geboren in Bologna, vom deutschen Rennstall entdeckt. Damals war er erst zwölf Jahre alt und noch in den Nachwuchsklassen aktiv. Er wurde ins Mercedes-Nachwuchsprogramm aufgenommen und feierte einen Erfolg nach dem anderen. Als feststand, dass Lewis Hamilton Mercedes verlassen würde, wurde Antonelli frühzeitig als Nachfolger gehandelt – mit gerade mal 17 Jahren!

Noch 2024 absolvierte er erste Testfahrten in der Formel 1 und durfte erstmals bei Grand-Prix-Einheiten in Monza antreten. Im ersten freien Training übernahm er das Auto von seinem heutigen Teamkollegen George Russell. Doch das Debüt endete mit einem Negativ-Highlight: Nach zunächst vielversprechenden Rundenzeiten landete Antonelli mit dem Auto in der Leitplanke.

Man hätte denken können, es sei noch zu früh für Antonelli – doch nicht so Mercedes. Weniger als 24 Stunden nach dem Unfall machte das Team offiziell: Antonelli wird ab 2025 der zweite Stammfahrer an der Seite von Russell. Mercedes setzt auf Kimi Antonelli – und ganz Italien hofft mit ihm. Auch wenn der junge Italiener nicht für Ferrari fährt, kann das Land kaum erwarten, endlich wieder einen Piloten als Aushängeschild zu haben. Die Chancen stehen zumindest gut, dass der junge Fahrer künftig Formel-1-Geschichte für Italien schreibt.