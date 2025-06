A59 bei Duisburg voll gesperrt – Autofahrer müssen stark sein

Autofahrer müssen sich in NRW regelmäßig auf Autobahn-Sperrungen gefasst machen. Auch vor Feiertagen machen sie keinen Halt, sodass die A42 ausgerechnet über Pfingsten zwischen Bottrop-Süd und Essen-Nord gesperrt war. Jetzt trifft es die nächste Autobahn im Ruhrgebiet: die A59 bei Duisburg.

Die Autobahn wird nämlich gleich zweimal voll gesperrt. Doch wann müssen Autofahrer mit diesem Szenario bei Duisburg rechnen?

A59 bei Duisburg: Wann dich die Sperrung erwartet

Laut Autobahn GmbH wird die A59 vom 29. Juli um 20 Uhr bis zum 12. August um 5 Uhr in Richtung Duisburg voll gesperrt. Anschließend folgt eine Vollsperrung in Richtung Dinslaken – vom 12. August um 20 Uhr bis zum 26. August um 5 Uhr. Betroffen ist jeweils der Abschnitt zwischen dem Kreuz Duisburg und dem Kreuz Duisburg-Nord.

Grund für die Vollsperrung der A59 bei Duisburg sind Arbeiten an der Berliner Brücke (Teilbauwerke Ruhrbrücke und Hafenbecken C). Im Bereich der Ruhrbrücke wird ein stabilerer Längsträger unter dem Bauwerk eingebaut, um die Konstruktion zu stärken. Am Teilbauwerk Hafenbecken C wird ein vorhandenes Verstärkungsblech an einem Längsträger durch ein neues ersetzt. Doch was bedeutet das für Autofahrer?

Welche Umleitung wird es geben?

Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer müssen anstelle der A59 bei Duisburg entsprechend andere Straßen nutzen, um ans Ziel zu gelangen. Welche Umleitungen es dafür geben wird, ist bislang allerdings noch nicht bekannt.

„Eine Umleitungsempfehlung wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht“, teilt die Autobahn zu der Sperrung der A59 bei Duisburg GmbH mit. Autofahrer müssen sich also noch etwas gedulden.