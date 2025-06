A42 im Ruhrgebiet lange gesperrt – ausgerechnet über Pfingsten!

Viele nutzen Pfingsten, um in den Urlaub zu fahren oder planen einen Kurztrip mit dem Auto. Für sie gibt es jetzt allerdings schlechte Neuigkeiten, denn die A42 im Ruhrgebiet ist über einen längeren Zeitraum gesperrt – ausgerechnet über das lange Wochenende.

Die Sperrung der A42 hat Auswirkungen auf zahlreiche Menschen aus dem Ruhrgebiet. Doch warum wird die Autobahn gesperrt und worauf müssen sich Autofahrer konkret einstellen?

A42 im Ruhrgebiet über Pfingsten gesperrt

Nach Angaben der Stadt Essen wird die A42 während der Pfingstwoche in beiden Fahrtrichtungen zwischen Bottrop-Süd und Essen-Nord voll gesperrt.

Die Sperrung im Ruhrgebiet beginnt am Freitag, dem 6. Juni, um 22 Uhr und endet am Montag, dem 16. Juni, um 5 Uhr.

+++ Passend dazu: Irre Szenen über A42 in Duisburg – 40-Tonner hinterlässt „Schneise der Verwüstung“ +++

Während dieser Zeit errichtet Evonik eine neue Rohrbrücke über der Autobahn, die ausreichend breit für die zukünftige sechsstreifige Autobahn ist. Die Autobahn Westfalen nutze die Sperrung zusätzlich, um wichtige Arbeiten direkt auf der A42 durchzuführen. Doch was bedeutet das für betroffene Autofahrer aus dem Ruhrgebiet?

+++ Auch interessant: A42 im Ruhrgebiet: Nächster Hammer für Autofahrer – Vollsperrung! +++

Diese Umleitung ist geplant

Der Verkehr wird nach Angaben der Stadt Essen großräumig über die A2 umgeleitet. Wer über Pfingsten einen Urlaub plant oder Unternehmungen im heimischen Ruhrgebiet machen möchte, kann also diese Strecke nutzen.

Hier mehr lesen:

Die Autobahn Westfalen geht davon aus, dass an den betroffenen Tagen weniger Pendler die A42 nutzen. Denjenigen, die über Pfingsten arbeiten müssen, wird dennoch geraten, wenn möglich im Homeoffice zu arbeiten. Alternativ könne man sonst auf den ÖPNV ausweichen. Übrigens: Auch die A40 im Ruhrgebiet soll fast eine Woche gesperrt bleiben (>>> hier mehr dazu erfahren).